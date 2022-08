l'agresseur-de-salman-rushdie,-hadi-matar,-refuse-tout-lien-avec-l'iran,-dit-« j'ai-agi… »

New York: L’homme de 24 ans accusé de la tentative de meurtre de Salman Rushdie a nié avoir été en contact avec le Corps des gardiens de la révolution iraniens et a déclaré qu’il « avait agi seul » lorsqu’il avait poignardé l’auteur né à Mumbai, qu’il n’aimait pas parce qu’il était « malhonnête ».

Hadi Matar, de Fairview dans le New Jersey, a été arrêté la semaine dernière et accusé de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression après avoir poignardé Rushdie, 75, sur scène lors d’un événement à la Chautauqua Institution dans l’État de New York. Dans une interview vidéo avec le New York Post depuis la prison du comté de Chautauqua, Matar a déclaré : « Quand j’ai appris qu’il avait survécu, j’ai été surpris, je suppose.

Rushdie a subi trois coups de couteau au cou, quatre coups de couteau à l’estomac, des blessures par perforation à l’œil droit et à la poitrine, et une lacération à la cuisse droite, procureur du comté de Chautauqua a déclaré Jason Schmidt lors de la mise en accusation du suspect.

Matar n’a pas répondu s’il était inspiré par le chef suprême iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui avait émis une fatwa appelant à la mort de Rushdie en 75 après la publication de « Les versets sataniques ». « Je respecte l’ayatollah. Je pense que c’est une personne formidable. C’est tout ce que je dirai à ce sujet », a déclaré Matar au Post. Il a noté qu’il n’avait «lu que deux pages» du roman controversé de Rushdie. « J’ai lu quelques pages. Je n’ai pas tout lu d’un bout à l’autre », a-t-il déclaré.

Le rapport indique que Matar, qui est né aux États-Unis de parents originaires du sud du Liban, a nié avoir été en contact avec le Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) et a fait allusion à agir complètement seul.

Le CGRI est une force militaire et politique majeure en Iran. Cependant, aucun lien n’a été définitivement établi entre Matar et le CGRI. Matar a déclaré qu’il avait été inspiré pour se rendre à Chautauqua après avoir vu un tweet au cours de l’hiver annonçant la visite de Rushdie.

Matar a dit qu’il était moins familier avec le travail écrit de Rushdie mais qu’il avait regardé ses vidéos sur YouTube. « J’ai vu beaucoup de conférences », a-t-il déclaré. « Je n’aime pas les gens qui sont malhonnêtes comme ça. »

Dans l’interview de près de minute avec The Post mercredi, Matar a expliqué comment il avait pris un bus du New Jersey à Buffalo un jour avant l’attaque de vendredi, puis a fait un tour à Chautauqua.

« Je traînais pas mal. Ne rien faire de particulier, juste se promener », a déclaré Matar, ajoutant qu’il avait dormi dans l’herbe jeudi soir, la veille de l’attaque. « J’étais juste à l’extérieur tout le temps. »

Le défenseur public Nathaniel Barone, qui représente Matar, a déclaré qu’il avait plaidé non coupable des accusations de tentative de meurtre au deuxième degré et de deuxième- degré d’agression avec l’intention de causer des blessures avec une arme mortelle.

Matar fait face à 32 ans en cas de condamnation.

Malgré ses blessures « qui ont changé sa vie », l’auteur lauréat du prix Booker a conservé son « sens de l’humour fougueux et provocateur habituel », a déclaré sa famille plus tôt cette semaine. Vendredi, un certain nombre de personnalités littéraires liront des extraits de ses œuvres sur les marches de la bibliothèque publique de New York pour montrer leur solidarité avec le romancier.