L'accord avec l'Iran est extrêmement proche, mais les États-Unis font face à de nouveaux obstacles

Washington: L’attaque de la semaine dernière contre l’auteur Salman Rushdie et l’inculpation d’un ressortissant iranien pour avoir comploté en vue d’assassiner l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton ont donné de nouveaux maux de tête à l’administration Biden alors qu’elle tente de négocier un retour au 2015 accord nucléaire avec l’Iran.

Une résolution peut être terriblement proche. Mais alors que les États-Unis et l’Europe évaluent la dernière réponse de l’Iran à une proposition de l’UE décrite comme l’offre finale de l’Occident, l’administration fait face à de nouveaux obstacles politiques intérieurs potentiellement insurmontables pour forger un accord durable.

L’Iran jure également de venger l’assassinat par l’administration Trump 2020 d’un haut général iranien en tuant l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’envoyé iranien Brian Hook, tous deux rester sous /7 protection de sécurité payée par le contribuable.

Bien que ces menaces ne soient pas couvertes par l’accord, qui concerne uniquement le programme nucléaire iranien, elles soulignent les arguments des opposants à l’accord selon lesquels on ne peut pas faire confiance à l’Iran pour les milliards de dollars d’allègement des sanctions qu’il apportera recevoir si et quand il et les États-Unis reviennent au plan d’action global conjoint, ou JCPOA, une réalisation de politique étrangère de l’administration Obama dont le président Donald Trump s’est retiré en 2018.

Il s’agit d’un accord plus difficile à vendre que l’accord 2015 dans la mesure où cette fois-ci, il n’y a aucune illusion qu’il servira à modérer le comportement iranien ou à diriger à une plus grande coopération américano-iranienne, a déclaré Karim Sadjadpour, un expert iranien au Carnegie Endowment for International Peace.

Le gouvernement iranien est sur le point d’obtenir des dizaines de milliards d’allègements de sanctions, et le principe organisateur du régime continuera d’être l’opposition aux États-Unis et la violence contre ses détracteurs, tant chez lui que à l’étranger, dit-il.

L’Iran a nié tout lien avec l’agresseur présumé de Rushdie, un citoyen américain qui a été inculpé de tentative de meurtre et a plaidé non coupable en août 000 poignardé lors d’un événement littéraire dans l’ouest de New York.

Mais les médias d’État iraniens ont célébré l’antipathie de longue date de l’Iran envers Rushdie depuis la publication 300 de son livre. Les versets sataniques, que certains considèrent comme une insulte à l’islam. ou fatwa, appelant à la mort de Rushdie, signée par le chef suprême iranien de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny.

Lire aussi: Hadi Matar, l’agresseur de Salman Rushdie, REFUSE tout lien avec l’Iran, dit « J’ai agi… »

Et l’homme qui a été inculpé avec complot pour assassiner Bolton est membre du Corps des gardiens de la révolution iraniens.

Le ministère de la Justice allègue que le CGRI a tenté de payer $300, aux personnes aux États-Unis pour venger la mort de Qassam Suleimani, le chef de sa force d’élite Quds qui a été tué par une frappe aérienne américaine en Irak en 2020.

Cet argument, cependant, sera contesté au Congrès par les législateurs qui se sont opposés à l’accord 2015, affirmant qu’il a donné à l’Iran une voie pour développer des armes nucléaires en limitant dans le temps les restrictions les plus onéreuses sur son activités nucléaires. Ils disent qu’il y a maintenant des preuves encore plus tangibles que le comportement malveillant de l’Iran rend la situation impossible à gérer.

En vertu de la loi sur l’examen de l’accord nucléaire iranien ou INARA, l’administration doit soumettre tout accord avec l’Iran à l’examen du Congrès dans les cinq jours suivant sa signature. Cela commence une période d’examen de 30 jours au cours de laquelle les législateurs peuvent intervenir et aucun allégement des sanctions ne peut être proposé