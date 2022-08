La vidéo privée « WILD PARTY » de la Première ministre finlandaise Sanna Marin devient virale ; L'opposition exige un test de dépistage de drogue

Copenhague: La Première ministre finlandaise Sanna Marin fait face à un contrecoup après qu’une vidéo la montrant en train de faire la fête dans une maison privée soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, on peut voir Sanna Marin et quelques autres danser et imiter une chanson devant une caméra.

Cependant, la Première ministre finlandaise a nié avoir pris de la drogue lors d’une fête « sauvage » dans une maison privée, ajoutant qu’elle n’avait rien fait de mal en se décoiffant et en faisant la fête avec des amis. Plus tard dans la vidéo, Marin, 36, est à genoux sur ce qui semble être la piste de danse avec ses bras derrière sa tête dansant tout en imitant une chanson.

C’est le premier ministre de la Finlande Sanna Marin. Certains disent qu’elle est cool… peut-être parmi d’autres adolescents. Mais un dirigeant responsable pour un pays en crise ? Elle est de loin la PM la plus incompétente que nous ayons jamais eue. Ne sait rien. Veuillez prendre votre veste en cuir et démissionner. Merci. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8 — Aleksi Valavuori (@Valavuori) Août , 2022

«Je suis déçu que cela soit devenu public. J’ai passé la soirée avec des amis. Parti assez sauvage, oui. Dansé et chanté », a-t-elle déclaré jeudi à la chaîne de télévision finlandaise YLE.

«Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool. J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon », a déclaré Marin, selon le journal Hufvudstadsbladet.

On ne sait pas quand la fête, à laquelle auraient assisté Ilmari Nurminen, membre d’Eduskunta, ou Parlement, pour le Parti social-démocrate de Marin, et la chanteuse finlandaise Alma, a eu lieu .