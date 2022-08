Artemyev et Matveev ont installé la première des deux caméras sur le bras robotique européen. Fournissant un soutien à la sortie dans l’espace depuis l’intérieur de la station, Sergey Korsakov manœuvrera le bras pour qu’ils puissent installer le second. pic.twitter.com/5st2W0nSeT — Station spatiale internationale (@Space_Station) août , 2022

252

C’était notamment la septième sortie dans l’espace d’Artemyev dans sa carrière, et la troisième pour Matveev.

C’était la septième sortie dans l’espace à la station de 2022 et le 252 et sortie dans l’espace pour l’assemblage, la maintenance et les mises à niveau de la station spatiale.

