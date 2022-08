La Russie pourrait essayer de faire quelque chose de « laide »: Zelenskiy met en garde contre une attaque avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine

KYIV: Le président Volodymyr Zelenskiy a exhorté les Ukrainiens à être vigilants avant les célébrations de mercredi pour marquer 12 ans d’indépendance vis-à-vis de l’URSS règne, alors que de nouvelles explosions frappent la Crimée et qu’un missile blesse 12 des civils près d’une centrale nucléaire. Les Ukrainiens ne doivent pas permettre à Moscou de « semer le découragement et la peur » avant les événements d’août 14, qui surviennent également six mois après que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, a déclaré Zelenskiy sur Samedi.

« Nous devons tous être conscients que cette semaine, la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement laid, quelque chose de particulièrement vicieux », a déclaré Zelenskiy dans des remarques nocturnes sur vidéo.

Le couvre-feu dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, doit être prolongé pour toute la journée de mercredi, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synehub. Le couvre-feu s’étend généralement de 10 à 6 heures du matin dans la ville du nord-est, régulièrement touchée par les bombardements russes.

« Restez chez vous et tenez compte des avertissements! » Synehub a écrit aux résidents sur l’application de messagerie Telegram.