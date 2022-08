La Russie et l'Ukraine se disputent des combats près d'une installation nucléaire

Kyiv : Un incendie dans un dépôt de munitions à l’intérieur de la Russie a forcé l’évacuation de deux villages près de la frontière avec l’Ukraine, a déclaré vendredi un responsable, tandis que deux civils étaient signalé blessé par des bombardements russes près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia alors que les deux parties ont échangé des accusations de combats près de l’installation dans le sud de l’Ukraine.

L’incendie de jeudi soir a frappé le bâtiment de stockage de munitions près du village de Timonovo dans la région russe de Belgorod, à la frontière nord-est de l’Ukraine. Environ 1,100 personnes vivent à Timonovo et Soloti, à environ 25 kilomètres de la frontière. Personne n’a été blessé, a déclaré le gouverneur régional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

L’incendie est survenu quelques jours après l’explosion d’un autre dépôt de munitions dans la péninsule de Crimée, un territoire occupé par la Russie sur la mer Noire qui a été annexé par Moscou en 2014. La semaine dernière, neuf avions de guerre russes auraient été détruits sur une base aérienne en Crimée, démontrant à la fois la vulnérabilité des Russes et la capacité des Ukrainiens à frapper loin derrière les lignes ennemies. Les autorités ukrainiennes ont cessé de revendiquer publiquement la responsabilité. Mais le président Volodymyr Zelenskyy a fait allusion aux attaques ukrainiennes derrière les lignes ennemies après les explosions en Crimée, que la Russie a imputées au « sabotage ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré vendredi dans des propos télévisés que les déclarations de responsables ukrainiens concernant les installations de frappe en Crimée marquent « une escalade du conflit ouvertement encouragée par les États-Unis et son OTAN ». alliés.

Ryabkov a déclaré que les responsables russes avaient mis en garde les États-Unis contre de telles actions lors d’appels téléphoniques avec des membres de haut niveau de l’administration Biden, ajoutant que « l’implication profonde et ouverte des États-Unis » dans la guerre de L’Ukraine « met effectivement les États-Unis sur le point de devenir une partie au conflit ». Malgré les derniers incidents, un responsable occidental a déclaré que la guerre était au «presque arrêt opérationnel», aucune des deux parties n’étant en mesure de lancer des offensives majeures.

«Tout le rythme de la campagne s’est ralenti, en partie parce que les deux parties sont devenues plus conscientes qu’il s’agit d’un marathon, pas d’un sprint et que les taux de dépenses et la conservation de leurs munitions sont important », a déclaré un responsable qui a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’est pas autorisé à discuter publiquement des questions de renseignement.

Plus tard vendredi, un responsable ukrainien a déclaré que deux civils avaient été blessés par des bombardements russes sur des communautés ukrainiennes voisines de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la dernière d’une longue série d’accusations de bombardement de ce type dans le passé. semaines. « Une nouvelle attaque ennemie sur le district de Nikopol. Cinq obus tirés par l’artillerie à canon russe ont volé dans les zones résidentielles de Marhanets », a déclaré Valentyn Reznichenko, le gouverneur régional, sur Telegram.

Nikopol et Marhanets sont des villes sous contrôle ukrainien qui font face à la centrale nucléaire de l’autre côté du Dniepr. « Selon les premières informations, deux personnes ont été blessées : une fillette de 24 ans et un 28-homme d’un an. Tous deux sont à l’hôpital », a ajouté Reznichenko. s’accuser mutuellement d’avoir bombardé près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Un haut responsable du bureau présidentiel ukrainien a déclaré aux journalistes que « la menace d’une catastrophe environnementale à l’échelle mondiale » demeure due au « pilonnage périodique » de l’usine par l’armée russe.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel, a déclaré lors du même briefing que les bombardements russes avaient détruit « plus de 3,700 objets d’infrastructure » à proximité de l’usine, y compris les installations de chauffage, d’électricité, de gaz et d’eau.

Zelenskyy a également souligné la situation autour de l’usine de Zaporizhzhia dans son discours du vendredi soir. « Si le chantage aux radiations de la Russie se poursuit, cet été pourrait entrer dans l’histoire de divers pays européens comme l’un des plus tragiques de tous les temps. Parce qu’aucune instruction dans aucune centrale nucléaire dans le monde ne prévoit de procédure au cas où un État terroriste transformerait une centrale nucléaire en cible », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Kremlin a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait dit à son homologue français Emmanuel Macron lors de leur première conversation téléphonique depuis mai 25 que les bombardements ukrainiens autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia « ont soulevé la menace d’une catastrophe à grande échelle qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires. »

L’installation nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine le sud est contrôlé par les forces russes peu de temps après le début de l’invasion en février 24. L’Ukraine a accusé la Russie de stocker des troupes et des armes dans l’usine et d’utiliser ses terrains pour lancer des frappes contre le territoire sous contrôle ukrainien. Des responsables ukrainiens et des analystes militaires affirment que les forces de Moscou ont cyniquement utilisé la centrale comme bouclier, sachant que les Ukrainiens hésiteraient à riposter.

La Russie a nié les accusations et, à son tour, a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé l’usine à plusieurs reprises. La présidence française a déclaré dans un communiqué que Macron « avait souligné ses préoccupations » concernant la situation à l’usine de Zaporizhzhia et exprimé son soutien au déploiement d’une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur le site « dès que possible ». Poutine a accepté le déploiement de la mission dans les conditions discutées, selon le communiqué français. Le Kremlin a déclaré que « la partie russe a réaffirmé sa volonté d’offrir l’assistance nécessaire aux experts de l’agence ».