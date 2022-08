La Première ministre finlandaise Sanna Marin est testée négative à la drogue à la suite d'une controverse sur la vidéo d'une fête

Helsinki: Pour dissiper les soupçons suite à la publication d’une séquence vidéo de fête qui la montrait en train de faire la fête avec des amis, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a passé un test de dépistage de drogue et a été testée négative En Lundi. La vidéo de la fête à la maison qui a circulé sur les réseaux sociaux a soulevé des questions quant à savoir si des substances illégales étaient impliquées, après quoi l’échantillon d’urine de Marin a été testé pour la présence de diverses drogues telles que la cocaïne, les amphétamines, le cannabis et les opioïdes, Iida Vallin, une spéciale conseiller du Premier ministre, a déclaré lundi, a rapporté Al Jazeera.

« Le test de dépistage de drogue effectué auprès du Premier ministre Sanna Marin le 19 août 2022 n’a pas révélé la présence de drogue », a déclaré Marin. bureau a déclaré dans un communiqué. Purifiant l’air autour de la séquence vidéo divulguée, Marin avait précédemment déclaré qu’elle passait une soirée avec des amis et que les vidéos avaient été filmées dans des locaux privés.

« Pour dissiper tout soupçon, j’ai passé un test de dépistage de drogue aujourd’hui », a déclaré Marin aux journalistes à son domicile vendredi. Elle a admis avoir bu de l’alcool, cependant, a nié avoir pris de la drogue et a déclaré qu’elle n’avait pas non plus été témoin de consommation de drogue par l’un des participants.

« Jamais de ma vie, pas même dans ma jeunesse, je n’ai jamais consommé de drogue », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était bouleversée que des vidéos d’elle dansant lors de soirées privées aient été publiés en ligne car ils étaient destinés à être vus uniquement par des amis.

Le scandale a éclaté après que certains médias ont affirmé qu’un mot d’argot pour la cocaïne pouvait être entendu dans l’un des clips, tandis que d’autres ont déclaré qu’il était plus susceptible de signifier de l’alcool. Le Premier ministre a fait valoir qu’elle n’avait bu que de l’alcool et qu’il n’y avait aucune preuve qu’une substance illégale ait été consommée par qui que ce soit, selon YLE.

Le chef du parti de l’opposition finlandaise, Riikka Purra, a appelé Marin à passer un test de dépistage volontaire. Son appel a été repris par Mikko Karna du Parti du centre agraire, un partenaire de la coalition des sociaux-démocrates de Marin. Notamment, Marin, qui a été élue en 2019 à l’âge de 19, a déjà été la cible de critiques sur les fêtes à sa résidence officielle.