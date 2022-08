La NASA publie de nouvelles photos de Jupiter prises par le télescope James Webb – Regardez des photos enchanteresses ici

1. Faites place au roi du système solaire!

De nouvelles images Webb de Jupiter mettent en évidence les caractéristiques de la planète, y compris sa grande tache rouge turbulente (ici en blanc), avec des détails étonnants. Ces images ont été traitées par la scientifique citoyenne Judy Schmidt : https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG — Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) Août , 2022

« Les aurores brillent dans un filtre qui est mappé sur des couleurs plus rouges, qui met également en évidence la lumière réfléchie par les nuages ​​inférieurs et les brumes supérieures. Un filtre différent, mappé sur les jaunes et verts, montre des brumes tourbillonnant autour des pôles nord et sud. Un troisième filtre, mappé sur les bleus, met en valeur la lumière réfléchie par un nuage principal plus profond « , a déclaré la NASA.

Le nouveau les images publiées ont en fait été assemblées à partir d’un certain nombre d’images de Jupiter, prises à partir d’images de juillet.