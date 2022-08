la-marque-de-mode-en-pleine-croissance-iron-tailor-entrera-dans-les-villes-de-niveau-1

La façon dont quelques entreprises à travers le monde ont été sur un piédestal de croissance constante a prouvé le chemin parcouru en tant qu’équipe de professionnels motivés et passionnés qui ont rigoureusement suivi leurs visions et les ont magnifiées, apportant beaucoup plus de gloire à leurs marques, même au sein d’industries hautement compétitives et saturées. Le monde de la mode est un monde à part, composé de différentes marques répondant à différentes demandes et niches de mode. Le créneau du cuir offrant des sacs et des chaussures en fait partie, connaissant une croissance gigantesque, surtout ces dernières années, après l’apparition de trop nombreuses marques et entreprises prometteuses. Une telle marque est Iron Tailor – fondée par l’entrepreneur Kavit Passary.

Cependant, de nouvelles dimensions poussent les marques à ouvrir également des magasins physiques. Iron Tailor, qui n’avait jusqu’à présent jamais eu de points de vente physiques, se rapproche de la même tendance. Le son peut ouvrir son point de vente à Raipur d’ici la fin de cette année. Kavit Passary a déclaré à Zee Media qu’il prévoyait également d’ouvrir davantage de points de vente l’année prochaine dans des villes de niveau 1 comme Mumbai, Bangalore et Delhi.

Passary a déclaré qu’ils prévoyaient également d’élargir leur portefeuille de produits avec une nouvelle collection de ceintures et de portefeuilles. Ils avaient commencé à vendre des sacs en cuir pour hommes, mais à mesure que le bouche-à-oreille augmentait, de plus en plus de personnes les recherchaient en ligne et commençaient à les acheter via Instagram, d’autres sites de médias sociaux et même des expositions.

Cependant, les médias numériques resteront le premier marché pour Passary et son équipe. Passary dit qu’ils sont impatients de créer une présence exceptionnelle dans les médias numériques, de réaliser des ventes via leur site Web et de devenir disponibles sur presque toutes les plateformes de commerce électronique.