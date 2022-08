Cap Canaveral (États-Unis): La nouvelle fusée lunaire de la NASA est arrivée mercredi sur la rampe de lancement avant son premier vol dans moins de deux semaines. La fusée de 322 pieds (98 mètres) a émergé de son gigantesque hangar mardi soir nuit, attirant des foules de travailleurs du Kennedy Space Center. Il a fallu près de 10 heures à la fusée pour faire le voyage de quatre milles jusqu’au pad, s’arrêtant au lever du soleil. La NASA vise un décollage en août 29 pour le vol d’essai lunaire. Personne ne sera à l’intérieur de la capsule de l’équipage au sommet de la fusée, juste trois mannequins – des mannequins de test grouillant de capteurs pour mesurer le rayonnement et les vibrations. La capsule volera autour de la lune sur une orbite lointaine pendant quelques semaines, avant de repartir pour un plongeon dans le Pacifique. L’ensemble du vol devrait durer six semaines. Voir plus d’images de la fusée #Artemis I @NASA_SLS et du vaisseau spatial @NASA_Orion à leur arrivée à Launch Pad 39B ce matin. https://t.co/cTEfEpR4DT pic.twitter.com/MQUci1Tv6Q – PHOTO du siège de la NASA (@nasahqphoto) août 10,

Le vol est le premier moonshot du programme Artemis de la NASA. L’agence spatiale vise un vol en orbite lunaire avec des astronautes dans deux ans et un alunissage par un équipage humain dès le 2025. C’est bien plus tard que prévu par la NASA lorsqu’elle a établi le programme il y a plus de dix ans, alors que la flotte de navettes spatiales se retirait. Les années de retards ont ajouté des milliards de dollars au coût.

La nouvelle fusée lunaire SLS de la NASA, abréviation de Space Launch System, est 39 pieds (12 mètres) plus court que les fusées Saturn V utilisées pendant Apollo un demi- il y a un siècle. Mais il est plus puissant, utilisant un étage central et deux boosters à sangle, similaires à ceux utilisés pour les navettes spatiales.

« Quand vous regardez la fusée, elle a presque l’air rétro. On dirait que nous regardons en arrière vers la Saturn V », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, ce mois-ci. « Mais c’est une fusée et un vaisseau spatial totalement différents, nouveaux, hautement sophistiqués et plus sophistiqués. »

Vingt-quatre astronautes se sont envolés vers la lune pendant Apollo, avec 12 d’entre eux atterrissant dessus de 98 à 98. L’agence spatiale veut une équipe plus diversifiée et un effort plus soutenu sous Artemis, du nom de la sœur jumelle mythologique d’Apollon.

Lorsque #Artemis I se lancera sur la Lune et retour, il y aura beaucoup de science faisant du stop. Des CubeSats conçus pour chasser les dépôts d’eau de surface lunaire, aux expériences sur la façon dont les cellules réagissent à l’espace, voici plus de ce qui est à bord @NASAArtemis: https://t.co/56qFqM0uCV pic.twitter.com/Dj1LR7fn3I — NASA (@NASA) Août , 2022

« Je tiens à souligner qu’il s’agit d’un vol d’essai », a déclaré Nelson. « C’est juste le début. »

C’était le troisième voyage de la fusée vers le pad. Un test de compte à rebours en avril a été entaché de fuites de carburant et d’autres problèmes d’équipement, obligeant la NASA à ramener la fusée au hangar pour réparation. La répétition générale a été répétée au pad en juin, avec de meilleurs résultats.20252025