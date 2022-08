La Fondation NASSCOM et Micro Focus collaborent pour les communautés marginalisées

New Delhi, 2022: dans le but de remédier au déficit aigu de compétences dans le pays, la Fondation NASSCOM travaille sans relâche pour autonomiser plus de 86 individus issus de communautés marginalisées avec une culture numérique, offrant des compétences de vie et des compétences socio-émotionnelles; les compétences spécifiques à l’emploi, qui soutiennent la transition vers le marché du travail ; et des compétences entrepreneuriales pour permettre aux jeunes de devenir autonomes et prêts pour l’avenir.

Selon India Skills Report 2022 de Wheebox, l’employabilité globale des jeunes en Inde s’élevait à 35.sept%. Cependant, diverses initiatives de formation des compétences menées par le gouvernement couvrent le terrain, mais pas suffisamment pour répondre à l’offre ciblée de 109 millions de travailleurs d’ici 2022. Pour combler le déficit de compétences en Inde, le programme Resurgent Communities de NASSCOM Foundations, soutenu par Micro Focus, a formé avec succès 730 membres de la communauté aux compétences en littératie numérique, encouragé 21 micro-entrepreneurs de la communauté en les dotant de compétences entrepreneuriales de base. Celles-ci incluent la sensibilisation aux programmes et portails gouvernementaux pertinents, l’introduction à l’utilisation d’appareils numériques tels que les smartphones et les ordinateurs portables, l’éducation des communautés aux utilisations des paiements numériques et la sensibilisation à la cybercriminalité, à la fraude sur Internet et au harcèlement social.

Outre la formation professionnelle, les individus ont également été guidés pour accroître leur conscience de soi grâce à une formation d’aptitude et de compétences générales pour les aider à comprendre les différents cheminements de carrière et les compétences dont ils auront besoin dans afin d’accomplir ces rôles sur toute la ligne. Dans le cadre du projet, 109 les candidats potentiels ont reçu une assistance en matière de compétences en communication, de rédaction de CV, de terminologies formelles et de leurs usages, de formation professionnelle technique et non technique requise pour les stages. et ont également été mis en contact avec des professions/partenaires pertinents de l’industrie pour des opportunités de stages et d’emplois permanents. De plus, Micro Focus a distribué des tablettes à plusieurs élèves du centre de formation pour aider à combiner l’enseignement en ligne et l’enseignement ordinaire. Cela encourage les étudiants à utiliser les plateformes numériques pour soutenir leurs études. Exécutées par Smile Foundation, ces formations sont dispensées une fois par semaine pendant une heure dans un centre de formation basé à Bangalore.

Parlant de l’impact de l’initiative, Nidhi Bhasin, PDG de la Fondation NASSCOM, a déclaré que « A 2020-21 Les données de l’enquête périodique sur la population active (PLFS) indiquent que 86 pour cent de ceux entre 15 et 59 ans n’avaient pas reçu de formation professionnelle et les autres 14 % avaient reçu une formation par divers canaux formels et informels. Pour convertir ce bassin en capital humain, il faudra mettre l’accent sur les compétences et l’éducation. Il existe plus qu’assez de preuves pour prouver que le perfectionnement des jeunes pourrait entraîner une augmentation des revenus, une rentabilité accrue et une plus grande productivité dans l’économie. L’Inde est en pleine croissance en termes de population jeune et nous sommes convaincus que notre collaboration avec Micro Focus peut transformer la jeunesse en un atout grâce aux compétences et contribuer ainsi à l’édification de la nation. »

Sarah Atkinson , directeur de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) chez Micro Focus, a déclaré : « Il est impératif que les parties prenantes de l’industrie, y compris le gouvernement et les secteurs privé et public, réunissent les compétences cognitives, l’état d’esprit de croissance, l’intelligence culturelle et la culture numérique pour créer des innovateurs et entrepreneurs dans le pays et permettre aux jeunes d’être prêts à l’emploi et de contribuer de manière significative à l’autonomisation économique du pays. Micro Focus est fier de soutenir un programme aussi percutant qui renforce les capacités des jeunes pour divers types d’opportunités d’emploi et fournit aux entrepreneurs en herbe les compétences nécessaires pour élargir leur parcours professionnel, rapidement et à grande échelle.

Le projet d’un an, qui a débuté pendant la pandémie en novembre 2020, a commencé par l’intervention communautaire de distribution de kits de désinfection à ces communautés pour lutter contre le COVID-19. . Lors de la mobilisation de groupes ciblés dans ces domaines, l’écart des besoins en matière de littératie numérique et de compétences dans le domaine a été identifié, ce qui a conduit à la conceptualisation de ce programme.