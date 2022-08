La fermeture du lieu de travail a amélioré la santé mentale pendant la pandémie de Covid : étude

Londres: Alors que les restrictions invoquées pour freiner la transmission du Covid-19 ont le plus touché la santé mentale des femmes, les jeunes adultes, la fermeture du lieu de travail a en fait stimulé le bien-être mental des personnes pendant la pandémie, selon une étude.

Les restrictions d’une sévérité sans précédent destinées à endiguer la propagation du virus Covid-19 ont certainement atteint leur objectif immédiat de sauver des vies en limitant l’exposition potentielle au virus, notamment des personnes vulnérables. Cependant, ces mesures ont également eu un impact durable sur la santé mentale de larges pans de la population.

L’étude menée par des chercheurs de l’Université Bocconi en Italie constate que ces effets sur le bien-être psychologique ont plus durement touché certains groupes sociaux, en particulier (mais pas exclusivement) les femmes avec enfants vivant à la maison.

L’étude, publiée dans la revue Social Science & Medicine, visait à suivre l’association de 13 interventions politiques non pharmaceutiques avec le bien-être mental des résidents dans plusieurs pays européens.

L’équipe a analysé les caractéristiques démographiques et socio-économiques de plus de 15,000 individus.

Les résultats ont montré des variations de bien-être mental de -3,9%, pour les restrictions de voyage internationales; -1,5 % pour les restrictions sur les rassemblements privés ; -1,4 %, pour les interventions politiques non pharmaceutiques de recherche des contacts; et +1,8 % pour les fermetures de lieux de travail par rapport aux niveaux de bien-être mental d’avant la pandémie.

En d’autres termes, la fermeture du lieu de travail a en fait amélioré la santé mentale des gens, mais c’était le seul effet positif.

De manière cruciale, il y a eu des différences significatives entre les groupes sociaux: les résultats suggèrent que certains des groupes dont les niveaux de bien-être mental étaient alarmants avant la pandémie souffraient le plus.

Par exemple, avant la pandémie, le niveau moyen de bien-être mental des femmes était déjà considérablement inférieur à celui des hommes. Ces écarts se sont creusés pendant la pandémie, ce qui indique très probablement que les disparités elles-mêmes se sont creusées.

« Toutes les preuves indiquent que les groupes qui se perçoivent dans une condition moins stable et plus risquée ont davantage souffert », a déclaré le professeur Letizia Mencarini de l’université.

Ces groupes comprennent les femmes, les personnes peu scolarisées et les jeunes étudiants.

Tout en limitant l’impact du Covid-19 le virus sur les systèmes de santé était clairement l’objectif primordial de toutes les interventions politiques non pharmaceutiques, ces résultats suggèrent qu’elles ont été conçues sans une attention suffisante à la prévention de leurs conséquences sur la santé mentale des groupes vulnérables.

« Une plus grande coopération et des interventions politiques non pharmaceutiques liées à la Covid-19 plus uniformes pourraient réduire les disparités dans la manière dont la pandémie frappe différents pays et réduire la nécessité de restreindre mouvements entre eux », a déclaré Mencarini.