Séoul: la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rejeté les mesures de dénucléarisation de Séoul en échange d’avantages économiques, les qualifiant d' »idée stupide ».

La puissante sœur de la première a accusé Séoul de recycler des propositions déjà rejetées par Pyongyang.

Selon les médias officiels, Kim Yo Jong a souligné que son pays n’avait pas l’intention de céder son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques à la coopération économique, affirmant que personne ne troque son destin contre du gâteau de maïs .

Plus tôt lundi, le président sud-coréen Yoon, lors d’un discours télévisé à l’échelle nationale, a proposé un plan d’aide économique audacieux à la Corée du Nord si elle prend des mesures pour abandonner son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques.

Kim Yo Jong, l’un des responsables les plus puissants du gouvernement de son frère qui supervise les affaires intercoréennes, a déclaré que Yoon avait montré le « sommet de l’absurdité avec son offre, affirmant qu’elle était réaliste en tant que création ‘champs de mûriers dans l’océan bleu foncé’.

Elle a également ridiculisé les capacités militaires de la Corée du Sud, affirmant que « le Sud a mal interprété le site de lancement des derniers tests de missiles du Nord mercredi, quelques heures avant que Yoon n’utilise une conférence de presse pour exhorter Pyongyang à revenir à la diplomatie ». « .

« Il aurait été plus favorable pour son image de se taire, plutôt que de dire des bêtises car il n’avait rien de mieux à dire », a-t-elle déclaré à propos de Yoon.

Elle a déclaré que les paroles et les actions de la Corée du Sud ne feraient qu’inciter à la haine et à la colère des Nord-Coréens et a insisté sur le fait que Pyongyang n’avait pas de plans immédiats pour relancer une diplomatie au point mort avec Séoul.

Elle a mis en doute la sincérité des appels de la Corée du Sud à l’amélioration des relations bilatérales alors qu’elle poursuit ses exercices militaires combinés avec les États-Unis et ne parvient pas à empêcher les militants civils de faire voler des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres objets sales. déchets de l’autre côté de leur frontière.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a exprimé de vifs regrets face aux commentaires de Kim Yo Jong et le bureau de Yoon a appelé Pyongyang à faire preuve de retenue et à réfléchir profondément à l’offre de Séoul.

« Cette attitude de la Corée du Nord ne menacera pas seulement la paix dans la péninsule coréenne, mais entraînera de nouvelles difficultés pour le Nord en aggravant son isolement international et sa situation économique », Lee Hyo-Jung, un Unification porte-parole du ministère, a déclaré lors d’un briefing.

Les relations intercoréennes se sont détériorées au milieu d’une impasse dans les négociations nucléaires plus larges entre la Corée du Nord et les États-Unis qui ont déraillé en 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des États-Unis paralysants -des sanctions dirigées contre le Nord en échange de mesures de désarmement.