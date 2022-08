La Chine prévoit de protéger ses intérêts au Pakistan et en Afghanistan en stationnant des avant-postes militaires : rapport

Islamabad: La Chine a réalisé d’importants investissements dans la région pakistano-afghane, sujette aux conflits, dans le cadre de son initiative très ambitieuse « la Ceinture et la Route ». La Chine envisage de protéger ses intérêts dans les deux pays en stationnant ses forces dans des avant-postes spécialement créés, selon des sources diplomatiques de premier plan.

La Chine a tenu à étendre son influence en Asie centrale par la route Pakistan-Afghanistan et a réalisé des investissements stratégiques dans les deux pays. Selon certaines estimations, les investissements chinois ont dépassé le milliard de dollars 60 au Pakistan, le pays étant largement dépendant de la Chine pour son soutien financier, militaire et diplomatique.

Étant donné l’énorme déséquilibre des forces en sa faveur, la Chine a commencé à faire pression sur le Pakistan pour qu’il autorise la construction d’avant-postes où il stationnerait son personnel armé.

Cependant, l’Afghanistan dirigé par les talibans n’a pas encore répondu aux attentes de la Chine et du Pakistan à bien des égards.

« L’Armée populaire de libération de la Chine travaille à l’échelle d’une guerre pour établir des avant-postes militaires en Afghanistan et au Pakistan pour ce qu’elle prétend être des opérations plus fluides et l’expansion de son initiative Ceinture et Route (BRI) », Des sources diplomatiques et de sécurité à Islamabad ont été citées par l’agence de presse ANI.

Selon une source diplomatique, l’ambassadeur chinois Nong Rong a eu des entretiens avec des Pakistanais Le Premier ministre Shehbaz Sharif, le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto et le chef d’armée général Qamar Javed Bajwa à cet égard. L’ambassadeur Rong n’est pas allé au Pakistan depuis la fin du mois de mars 2022 de cette année, il vient tout juste d’arriver dans le pays. Cependant, la réunion au cours de laquelle il a exigé la création d’avant-postes pour les forces chinoises était peut-être la première réunion formelle de l’ambassadeur Rong avec le nouveau gouvernement et les représentants de l’État. L’ambassadeur de Chine n’a cessé d’insister sur la sécurité des projets chinois et la sécurité de ses citoyens, a informé la source. La Chine a déjà exigé des avant-postes de sécurité à Gwadar et également pour utiliser l’aéroport international de Gwadar pour ses avions de chasse.

L’installation pouvant être utilisée à des fins militaires sera bientôt opérationnelle, comme le révèle sa clôture, a révélé une autre source de premier plan. Cependant, la question a ses dimensions sensibles car le peuple pakistanais peut ne pas être à l’aise avec une forte présence militaire chinoise dans le pays. Il y a eu des craintes que le pays soit déjà dans une situation semblable à un piège de la dette et que les tactiques chinoises ne le laissent pas mieux qu’une colonie.