la-chine-lance-le-premier-vaccin-covid-19-en-une-seule-injection:-rapport

La Chine a donné une approbation conditionnelle pour un vaccin COVID à dose unique – 19, prétendu être un rival du tir en un coup de Johnson & Johnson autorisé dimanche par le régulateur américain des médicaments. Le premier vaccin chinois contre le COVID Ad5-nCoV – 19 a été déployé vendredi, a rapporté dimanche le Global Times.

Les essais cliniques de phase I du vaccin ont débuté en mars 16, l'année dernière, ce qui en fait le premier vaccin candidat COVID au monde – 19 qui est entré dans les essais cliniques, a-t-il déclaré.

C'est le seul vaccin COVID – 19 à dose unique qui a été étant donné l'approbation conditionnelle pour être déployé en Chine, le rapport cite l'histoire de vendredi dernier par la chaîne de télévision publique China Central Television (CCTV).

Les gens peuvent obtenir un effet protecteur souhaitable après 14 jours d'inoculation.

L'effet protecteur peut durer au moins six mois après une inoculation unidose et il peut augmenter la réponse immunitaire de 10 à 20 fois si la deuxième dose est prise six mois après la le premier, dit le rapport.

Avec cela, le régulateur chinois des produits médicaux a approuvé cinq vaccins contre le coronavirus, dont Sinovac, Sinopharm, CanSinoBio et un autre par l'Institut des produits biologiques de Wuhan.

L'un des développeurs du vaccin Ad5-nCoV a déclaré que la capacité de production annuelle peut atteindre 500 millions de doses, ce qui signifie que 500 millions de personnes peuvent être vaccinées en un an.

Bien que la Chine fournisse ses vaccins à différents pays, aucun d'entre eux n'a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le vaccin Ad5-nCoV est un vaccin vecteur adénovirus recombinant développé conjointement par CanSino Biologics et des chercheurs de l'Institut de médecine militaire de l'Académie des sciences militaires dirigée par Chen Wei, qui est un spécialiste des maladies et chercheur à l'Institut de médecine militaire de l'Académie des sciences militaires.

“Nous avons des données pour six mois à ce jour pour prouver l'efficacité du vaccin. Les gens n'ont pas besoin de prendre une autre dose dans les six premiers mois après leur première inoculation. Et si l'épidémie est pas fini après six mois? Nous avons également développé le vaccin afin que son effet soit renforcé même après six mois “, a déclaré Chen.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé samedi le COVID de Johnson et Johnson – 19, le troisième vaccin à être autorisé à lutter contre la pandémie qui a fait plus d'un demi-million de morts dans le pays.

Le vaccin est censé être une alternative rentable aux vaccins Pfizer et Moderna, et peut être conservé dans un réfrigérateur au lieu d'un congélateur.

Les essais ont montré qu'il prévenait une maladie grave, mais était 66 pour cent efficace dans l'ensemble lorsque les cas modérés étaient inclus. Le vaccin est fabriqué par la firme belge Janssen.

La Chine a intensifié la production de vaccins contre le coronavirus alors qu'elle cherche à vacciner sa population de 1,4 milliard d'habitants et à renforcer sa diplomatie vaccinale pour réaliser des gains stratégiques.

Vendredi dernier, la Chine a accueilli l'Inde en fournissant plus de vaccins COVID – 19 à un nombre de pays, minimisant les informations selon lesquelles New Delhi a battu Pékin dans sa diplomatie vaccinale à travers le monde.

Répondant à une question sur un rapport selon lequel l'Inde a battu la Chine à son propre jeu de diplomatie vaccinale, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré lors d'un point de presse: «Nous nous félicitons de cela et espérons voir plus de pays prendre des mesures pour fournir des vaccins au monde, en particulier les pays en développement, pour contribuer à la riposte mondiale. »

“La Chine a surmonté les difficultés nationales pour fournir des vaccins à d'autres pays dans une mesure concrète”, a-t-il déclaré, signalant la nécessité pour la Chine de vacciner ses 1,4 milliard d'habitants.

Il a réaffirmé que la Chine a fourni des vaccins aux pays 53 et exporté des vaccins vers 27 pays, parmi les rapports selon lesquels beaucoup de ces pays n'ont pas encore reçu les vaccins chinois ou les quantités promises.

