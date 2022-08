Kimmich et Popp : Lionel Messi non nominé pour le Ballon d'Or

Les joueuses de l’équipe nationale allemande Alexandra Popp et Lena Oberdorf ainsi alors que la star du Bayern Joshua Kimmich et le défenseur Antonio Rüdiger peuvent espérer remporter leurs catégories au Ballon d’Or. Les quatre figuraient parmi les candidats publiés vendredi par le magazine de football français France Football. Lionel Messi, lauréat de sept prix et toujours parmi les candidats depuis 2006, n’a pas été nominée.

Pour les femmes, 20 joueurs au choix, dont l’Espagnole Alexia Putellas , qui a remporté le Prix 2021 Kimmich et Rüdiger n’auront guère de chance – c’est peut-être différent avec le nouveau coéquipier de Kimmich, Sadio Mane, qui a été nommé comme l’ancien Munichois Robert Lewandowski, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema et Christopher Nkunku (RB Leipzig).