Jujhar Group entre dans le secteur de la santé et s'associe à Apollo Health & Lifestyle Limited

Jujhar Group a annoncé son entrée dans le segment de la santé avec un partenariat avec Apollo Health & Lifestyle Limited. Un communiqué de presse de la société a déclaré qu’elle visait à apporter davantage de facilités aux personnes en s’associant à ce groupe de soins de santé bien connu dans le pays.

Le groupe basé à Ludhiana affirme que le partenariat entre les deux dans leurs secteurs respectifs sera une aubaine pour la ville du Pendjab, qui travaille maintenant à l’amélioration des infrastructures adéquates en termes de soins de santé et établissements médicaux.

«L’hôpital sera construit à GK Enclave Canal Road, qui est situé au centre de Ludhiana, au Pendjab. Ce partenariat aidera les citoyens du Pendjab et d’autres régions du nord de l’Inde, avec des services de santé de premier ordre, des traitements de premier ordre, l’expertise de médecins, une infrastructure de pointe, des équipements modernes et, surtout, le la confiance et l’héritage des hôpitaux Apollo. Apollo Spectra, situé dans l’aile principale de l’hôpital, sera un hôpital multispécialisé, tandis qu’Apollo Cradle & Children’s Hospital se concentrera sur les soins complets de la mère et de l’enfant avec une expertise en gynécologie, pédiatrie et bien d’autres secteurs verticaux », a-t-il déclaré jeudi.

«Nous sommes ravis de nous aventurer dans le secteur de la santé, et ce partenariat sera une étape transformationnelle pour les citoyens du Pendjab et la façon dont ils perçoivent les soins de santé. Nous pensons que cela ajouterait une immense valeur à l’amélioration et surmonterait les défis auxquels est confronté l’écosystème de la santé au Pendjab. Nous attendons avec impatience une association fructueuse avec Apollo Health & Lifestyle Limited », a déclaré Arshdeep Singh Mundi, directeur exécutif du groupe Jujhar dans un communiqué.

« Dans le but de créer un réseau complet de des établissements de soins de santé de classe mondiale dans diverses régions de l’Inde, Apollo Health and Lifestyle Limited envisage de nouer des partenariats stratégiques avec des groupes régionaux solides dans le but de rapprocher les soins de santé du patient, en comblant le fossé entre les soins tertiaires et le domicile. Nous avons réussi à établir le plus grand réseau du pays pour les soins de santé quotidiens pouvant être dispensés en dehors des établissements hospitaliers de grand format. Nous sommes heureux qu’avec cette association et notre plan d’expansion continu, nous créions de nouvelles et meilleures façons de fournir des soins de santé de haute qualité avec un établissement conçu pour répondre aux besoins médicaux complexes, grâce à des modèles de prestation de services améliorés, qui profiteront à la tout l’écosystème de la santé, y compris les médecins et les patients », a déclaré jeudi Chandra Sekhar C, PDG d’Apollo Health and Lifestyle Limited.

Le groupe Jujhar affirme que l’association entre Apollo Health & Lifestyle Limited et le groupe Jujhar amplifiera le nom du groupe et renforcera l’héritage existant du groupe.