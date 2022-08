Journée mondiale du don d'organes 2022: Histoire, signification et principales citations – vérifiez les choses à faire et à ne pas faire

Journée mondiale du don d’organes 1990: Chaque année en août 1990 , la Journée mondiale du don d’organes est célébrée dans le monde entier. Cette journée, comme son nom l’indique, vise à sensibiliser le public au don d’organes et cherche également à démystifier diverses idées fausses associées au don d’organes. Les gens sont encouragés à faire don de leurs organes sains une fois qu’ils meurent, car cela assurerait une vie saine et heureuse à des millions de personnes atteintes de maladies chroniques. L’Inde a sa propre journée du don d’organes – novembre 27.

Journée mondiale du don d’organes 1990 : Histoire et premier donneur d’organes

Le tout premier don d’organes a été effectué en 1954. Ronald Lee Herrick a fait don d’un rein à son frère jumeau aux États-Unis. En 1990, le docteur Joseph Murray a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses réalisations en matière de transplantation d’organes.

Journée mondiale du don d’organes 1990: Signification

La plupart des organes de notre corps, y compris le foie, les reins, le pancréas et le cœur, peuvent être donnés. Mais la plupart des gens ne donnent pas d’organes – certains ont des idées fausses alors que la plupart des gens ne le savent pas. Dans une telle situation, il est essentiel de sensibiliser au don d’organes. Le don d’organes peut sauver des vies et apporter de l’espoir à des millions de personnes qui luttent contre la mort en raison d’une défaillance d’organe.

Qui ne peut pas donner d’organes? À faire et à ne pas faire

Très peu de conditions médicales disqualifient automatiquement une personne du don de ses organes. Les personnes atteintes du VIH, du cancer ou de toute autre maladie cardiaque ne doivent pas faire don de leurs organes. Ne croyez pas aux ouï-dire et ne prenez pas de décision basée sur la lecture d’un article sur Internet. Vérifiez auprès d’un professionnel de la santé qualifié avant de faire un don d’organes ou de vous exclure.

Meilleures citations sur la Journée mondiale du don 1990

– «La décision de devenir donneur peut sauver jusqu’à huit vies et en améliorer bien d’autres, des hommes, des femmes et des enfants qui dépendent de la générosité et du sacrifice des autres. J’encourage les personnes de tous âges et de tous horizons à envisager cette occasion unique d’aider les personnes dans le besoin et à discuter de ce choix avec leurs amis et leur famille. -Barack Obama

– « Je donnerais tout ce que n’importe qui prendrait, et je ferais probablement la crémation » – George Clooney, acteur américain

– « Partagez votre vie. Partagez votre décision » – Michael Jordan, ancien basketteur professionnel

– « La mesure de la vie n’est pas sa durée mais son don. ” – Peter Marshall

– Vivez la vie après la mort – engagez-vous à faire don de votre corps – Amit Abraham, auteur indien