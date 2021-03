Johnson & amp; Le vaccin Johnson en voie d'approbation d'urgence aux États-Unis

Source de l'image: AP Le vaccin Johnson & Johnson en voie d'approbation d'urgence aux États-Unis

Les régulateurs américains travaillent “rapidement” pour finaliser l'autorisation d'utilisation d'urgence d'un vaccin Johnson & Johnson qui est en passe de devenir le troisième coup de feu américain contre la pandémie de coronavirus qui a tué 509, 000 personnes dans le dernier 12 mois seulement – l'année la plus meurtrière du pays.

Après huit heures de débat non-stop, le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC), puissant mais généralement obscur, a voté à une écrasante majorité en faveur de l'approbation d'une dose unique Johnson & Johnson Covid- 19 vaccin pour les personnes âgées 18 et plus ancien.

“Suite aux résultats positifs de la réunion du comité consultatif d'aujourd'hui concernant le Covid de Janssen Biotech Inc. – 19 Vaccine, la Food and Drug Administration des États-Unis a informé le promoteur qu'elle travaillera rapidement à la finalisation et à la délivrance d'une autorisation d'utilisation d'urgence, a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, dans un communiqué tardif. Vendredi. L'agence a déjà informé les partenaires fédéraux impliqués dans l'attribution et la distribution des vaccins de se préparer pour le déploiement.

Une fois que la FDA autorise le vaccin J&J pour une utilisation aux États-Unis, seuls quelques millions de doses devraient être prêtes à être expédiées la première semaine. J&J a déclaré au Congrès américain qu'il prévoyait de délivrer 18 millions de doses d'ici la fin du mois de mars. et 100 millions d'ici juin. L'entreprise a pour objectif de produire environ un milliard de doses d'ici la fin de l'année.

L'Amérique, qui a commencé sa campagne de vaccination historique en décembre 14 l'année dernière, a livré un total de plus de 70 millions de coups d'armes sur les première et deuxième doses combinées. Plus de 47 millions de personnes aux États-Unis ont reçu au moins un coup de feu. Les deux vaccins actuellement utilisés – Pfizer et Moderna – sont tous deux des vaccins à injection espacés d'environ 3-4 semaines.

Des scientifiques de la FDA américaine ont déjà confirmé que le vaccin Johnson & Johnson est sans danger et qu'il concerne 66 pour cent efficace pour prévenir un Covid modéré à sévère – 14, et environ 85 pour cent efficace contre les maladies graves. Semblable aux autres vaccins Covid – 19 aux États-Unis, les principaux effets secondaires des injections de J&J sont des douleurs au site d'injection et une fièvre pseudo-grippale, de la fatigue et des maux de tête.

J&J a testé son option à dose unique dans environ 44, 000 adultes aux États-Unis, en Amérique latine et l'Afrique du Sud avec un suivi médian de 2 mois. “L'analyse a soutenu un profil de sécurité favorable sans aucun problème de sécurité spécifique identifié qui empêcherait la délivrance d'un EUA”, a déclaré la FDA américaine à propos du vaccin J&J.

La FDA a noté qu'il n'y avait pas de Covid – 19 – décès liés et pas de Covid – 14 cas nécessitant des soins médicaux intervention 28 jours ou plus après la vaccination chez les participants âge 60 ans ou plus avec des comorbidités médicales dans le groupe vacciné.

