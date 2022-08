Islamabad : La Haute Cour d’Islamabad (IHC) va engager une action contre l’ancien Premier ministre pakistanais et président du PTI, Imran Khan, pour avoir « menacé » une femme juge, mardi. L’Express Tribune a rapporté que l’IHC a pris connaissance de la déclaration d’Imran Khan dans laquelle il aurait menacé le juge des sessions supplémentaires de la capitale fédérale Zeba Chaudhry et décidé d’engager une procédure pour outrage au tribunal contre lui.

Un banc de trois juges de l’IHC dirigé par le juge Mohsin Akhtar Kayani et comprenant le juge Mian Gul Hasan Aurangzeb et le juge Babar Sattar se saisira de l’affaire demain, selon la publication.

Le président du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a été condamné pour avoir menacé un juge et deux hauts responsables de la police lors d’une réunion publique tenue au parc F-9 tard samedi soir. Khan a été arrêté en vertu de la loi antiterroriste (ATA).

Entre-temps, IHC a accordé une caution avant l’arrestation d’Imran Khan jusqu’en août 25 après qu’il ait été condamné en vertu de la loi antiterroriste. Cela survient alors que l’équipe juridique de PTI a déposé aujourd’hui un plaidoyer de libération sous caution avant l’arrestation d’Imran Khan après qu’un premier rapport d’information (FIR) a été enregistré contre lui devant la Haute Cour d’Islamabad.

Selon le détails fournis par le média local pakistanais ARY News, reprenant la pétition, le juge Mohsin Akhtar Kayani a demandé quelles objections avaient été soulevées à son sujet. En réponse au juge, l’avocat d’Imran Khan, Babar Awan, a affirmé que « la résidence d’Imran a été encerclée et qu’il ne peut même pas s’adresser au tribunal compétent ».

Les avocats d’Imran, Babar Awan et Faisal Chaudhry, a déposé une requête demandant une libération sous caution avant arrestation en son nom dans une affaire de terrorisme enregistrée pour avoir « menacé » une femme juge et des officiers supérieurs de police lors d’un rassemblement public. Le plaidoyer de libération sous caution préalable à l’arrestation a soutenu que l’affaire était basée sur des « suppositions et conjectures » et qu’aucune preuve n’était disponible au dossier contre Imran dans le cadre de l’affaire.

Il a également soutenu qu’il n’y avait aucune preuve « directe ou indirecte » disponible au dossier contre Imran dans l’affaire. Un autre point qui a été souligné dans le plaidoyer était l’assurance que s’il était accordé une caution de protection, il n’y aurait « aucune probabilité » qu’Imran s’enfuie ou falsifie les preuves à charge.

Il convient de noter que une affaire de terrorisme a été enregistrée contre Imran Khan pour avoir utilisé un langage désobligeant et menacé le juge de la session supplémentaire Zeba Chaudhry lors de son discours à Islamabad en août 20. Des sources affirment que le texte du discours du chef du PTI du mois d’août 20 a également été inclus dans le FIR.

Imran Khan, s’adressant à un rassemblement du PTI à Islamabad, avait déclaré qu’ils déposeraient des plaintes contre l’inspecteur général de la police d’Islamabad, l’adjoint de la police d’IG Islamabad et le magistrat Zeba Chaudhry pour la torture du chef du PTI Shahbaz Gill. Pendant ce temps, le chef du Parti du peuple pakistanais et ancien président Asif Ali Zardari s’est opposé à l’arrestation d’Imran Khan. Il pense que l’arrestation causera des dommages politiques à l’alliance au pouvoir.