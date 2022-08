« Investir de la bonne manière peut changer la vie »: Sanjay Jaswani

Trader et mentor, également connu sous le nom de Thursday King, Sanjay Jaswani, affirme que l’indépendance financière est possible si elle prend des décisions précises sur les marchés boursiers.

Le monde a été témoin de la montée en puissance de tant de professionnels et de propriétaires d’entreprises, qui ont réussi à épater les gens grâce au type de connaissances et d’expertise dont ils ont fait preuve dans leurs industries respectives. Une grande partie de leur succès provient des nombreuses nuits blanches et des efforts énormes et incessants qu’ils ont déployés pour maîtriser les bases afin de gouverner leurs créneaux choisis en acquérant beaucoup d’expériences. Cela a donné lieu à d’incroyables réussites dans le monde entier. Toutes ces personnes n’étaient qu’à une décision de changer de vie car elles ont acquis une excellente indépendance financière en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier mais en empruntant la voie du commerce pour multiplier leurs profits.

La même chose a été conseillée par un érudit et un expert dans le domaine nommé Sanjay Jaswani, qui, à travers l’une de ses entreprises, un institut en ligne et hors ligne, Target Accounts, a pris les gens vers la définition du succès sur les marchés boursiers, en les aidant à acquérir un esprit d’entreprise, à créer et à gérer la richesse, à enseigner la comptabilité aux lycéens et aux étudiants de premier cycle, et finalement à les rendre financièrement libres. Le commerçant dont on parle beaucoup, également connu sous le nom de The Thursday King, souligne à quel point la croissance économique d’un pays s’accompagne d’incroyables opportunités de création de richesse, et il est essentiel que les gens le reconnaissent et y participent.

Il souligne que la plupart des gens ont considéré l’épargne comme la meilleure option pour atteindre leurs objectifs financiers au fil des ans. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai car il est peu probable qu’il suive l’inflation et les impôts, et les individus doivent donc emprunter une autre voie pour mener à la liberté financière. Il affirme que l’investissement est le seul moyen d’y parvenir. Avoir ou acquérir le bon ensemble de connaissances et de compétences sur les marchés boursiers peut amener les gens vers leurs objectifs et leurs visions dans la vie. Il souhaite que les gens élargissent leur état d’esprit dans le monde de la négociation d’actions et entrent en contact avec des instituts comme le sien pour acquérir les compétences et l’expertise nécessaires pour négocier avec confiance et conviction.

Les actions se sont révélées être un élément précieux des portefeuilles d’investissement. Détenir des actions dans différentes entreprises et sociétés peut aider les gens à constituer leur épargne, à se protéger des impôts et de l’inflation et à maximiser les revenus de leurs investissements. Bien qu’il s’agisse d’un marché volatil, acquérir suffisamment de connaissances, de savoir-faire, d’expertise et d’analyses boursières auprès d’instituts tels que Target Accounts peut conduire les gens vers l’indépendance financière et peut en effet s’avérer être une décision qui changera leur vie.