incluez-ces-cinq-herbes-dans-votre-alimentation-pour-une-peau-rayonnante-et-jeune

New Delhi: L’existence du corps humain est incroyablement intrigante et charmante. De nombreux processus physiques et mécanismes de défense qui assurent la sécurité et la santé du corps font partie de ce que nous sommes naturellement. Notre peau est la même, même. Par conséquent, l’utilisation de produits naturels est la méthode idéale pour améliorer les propriétés naturelles de la peau, et quelle meilleure façon d’y parvenir qu’en utilisant les super pouvoirs du légendaire Ayurveda! En Inde, au Sri Lanka et dans d’autres pays d’Asie du Sud, l’ancien système médical connu sous le nom d’Ayurveda est encore utilisé aujourd’hui.

L’utilisation des cosmétiques ayurvédiques visait à favoriser la longévité et une excellente santé en plus d’améliorer la beauté extérieure. Il existe de nombreuses formules de soins de la peau ayurvédiques disponibles aujourd’hui, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de connaître la qualité et les ingrédients de vos produits.

Haldi (Curcuma)

Nous connaissons tous les bienfaits de Haldi quand il s’agit de notre alimentation, mais savez-vous qu’elle est aussi extrêmement bonne pour notre peau. Le curcuma contient de la curcumine, qui a des propriétés anti-âge, anti-inflammatoires et antibactériennes. En conséquence, il augmente l’éclat naturel et l’éclat de votre peau.

Chandan (Bois de santal)

Le bois de santal est une plante ayurvédique essentielle qui est utilisé dans de nombreux produits à base de plantes ayurvédiques. Cet ingrédient ancien contient des propriétés rafraîchissantes ainsi que des composants éclaircissants organiques qui aident à guérir le bronzage, les taches noires et le teint irrégulier.

Giloy (graine de lune à feuilles de coeur)

Giloy est une herbe antipyrétique chargée d’antioxydants, qui aide à réduire le stress oxydatif, retardant ainsi le vieillissement cutané. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires qui aident à la régénération des tissus cutanés et à la réduction de l’inflammation.

Amla (groseille indienne)

Amla, ou groseille indienne, est riche en vitamine C et en antioxydants, ce qui en fait une bonne herbe anti-âge. Il raffermit votre peau et lui donne un éclat sain. La consommation régulière de jus d’amla augmente la production de collagène dans votre peau. L’utilisation externe d’extraits d’Amla sous forme de masques et de nettoyants pour le visage aide à prévenir l’acné, les boutons, les coups de soleil et d’autres troubles cutanés.

Margousier

Le neem est une autre herbe médicinale appréciée dans les pays d’Asie du Sud. Les effets antibactériens, anti-inflammatoires, antioxydants et thérapeutiques des feuilles et des extraits de neem sont les raisons de sa popularité. Il peut être utilisé pour traiter l’acné et la peau sèche. Puisqu’il stimule la production de collagène, il peut également aider à réduire les rides et à réduire les cicatrices.

KumkumadiTailam

KumkumadiTailam est une huile naturelle ayurvédique avec un tas de brillantes propriétés médicinales. Ses bienfaits pour les pores et la peau sont extraordinaires. Il peut atténuer les rides et les autres symptômes et symptômes du vieillissement, réduire les boutons et l’acné, ou même traiter les problèmes de peau comme les allergies et plus encore. Il réduit également la formation de mélanine, éclaircissant les pores et le teint général de la peau et réduisant les taches sombres. Étant donné que cette huile ayurvédique est antibactérienne et anti-inflammatoire, elle peut guérir des plaies mineures au niveau des pores et de la peau. De plus, le cadeau lac comme l’un des composants est un agent antifongique efficace, qui prévient une plus grande variété d’infections.

Ces composants peuvent tous être trouvés facilement et peuvent tous être utilisés dans les cures de bricolage. Même les formules de ces traitements ont été transmises par plusieurs familles. Seuls des ingrédients naturels comme ceux-ci sont les meilleurs pour votre peau naturelle.