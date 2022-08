Imran Khan accusé de discours de haine, ses discours en direct interdits au Pakistan

Islamabad: L’organisme de surveillance des médias pakistanais a interdit la diffusion en direct des discours de l’ancien Premier ministre Imran Khan sur toutes les chaînes de télévision par satellite avec effet immédiat, quelques heures après avoir menacé les institutions de l’État et des représentants du gouvernement lors d’un discours lors d’un rassemblement à Islamabad. Khan, alors qu’il s’adressait à un rassemblement public ici samedi, a menacé de porter plainte contre de hauts responsables de la police, une femme magistrat, la Commission électorale du Pakistan et des opposants politiques pour le traitement infligé à son assistant Shahbaz Gill, qui a été arrêté la semaine dernière pour sédition.

L’Autorité pakistanaise de régulation des médias électroniques (PEMRA) a déclaré samedi dans un communiqué que les chaînes de télévision, malgré des avertissements répétés, n’avaient pas mis en place un mécanisme de temporisation pour arrêter la diffusion de matériel contre les « institutions étatiques ».

« Il a été observé que M. Imran Khan, président du Pakistan Tehreek-e-Insaf, dans ses discours/déclarations, accuse continuellement les institutions de l’État en faisant des allégations sans fondement et en propageant des discours de haine par le biais de ses déclarations provocatrices contre les institutions et les agents de l’État, préjudiciables au maintien de l’ordre public et susceptibles de troubler la paix et la tranquillité publiques », a-t-il déclaré.

Le régulateur a déclaré que les discours de Khan étaient en violation de l’article 19 de la Constitution et contre le code de conduite des médias.

« L’autorité compétente, c’est-à-dire le président PEMRA, compte tenu du contexte et des raisons susmentionnés, dans l’exercice des pouvoirs délégués de l’autorité conférée à la section 27(a) de l’Ordonnance PEMRA telle que modifiée par la Loi PEMRA (Amendement) 2007, interdit par la présente la diffusion du discours en direct d’Imran Khan sur toutes les chaînes de télévision par satellite avec effet immédiat », a-t-il ajouté.

PEMRA, cependant, a déclaré que le discours enregistré de Khan ne serait autorisé à être diffusé qu’après un mécanisme de retard efficace pour assurer la surveillance et le contrôle éditorial.

Le rassemblement de samedi a été organisé par le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan pour exprimer sa solidarité avec Gill et organiser une manifestation contre ce que Khan a qualifié de « fascisme flagrant » répandu sous le « régime importé ». » du Premier ministre Shehbaz Sharif.

Pendant le rassemblement, Khan n’a pas épargné l’armée pakistanaise, la qualifiant de « neutres », et a exhorté ses partisans à se tenir aux côtés de la nation plutôt que de la « bande de voleurs », dans une référence voilée au gouvernement de coalition.

Il s’en est également pris à la justice, la qualifiant de « partiale ».

Alors que l’armée pakistanaise n’a pas répondu à la barbe de Khan, des partis politiques tels que la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz, le Parti du peuple pakistanais, le Jamiat Ulema-e-Islam Fazl et le Mutahida Quami Movement Pakistan ont demandé au pouvoir judiciaire d’intenter une action en justice contre Khan et ses collaborateurs pour avoir menacé une femme juge et intimidé des policiers.

Pendant ce temps, Khan a déclaré qu’il s’adresserait à un rassemblement sur le terrain de Liaquat Bagh à Rawalpindi plus tard dimanche.

Depuis qu’il a été évincé du pouvoir en avril, Khan, le politicien devenu joueur de cricket, a affirmé à plusieurs reprises que la motion de censure contre lui était le résultat d’un « complot étranger ».

Khan a également souligné que son parti ne traiterait pas ou n’accepterait pas le « gouvernement importé » dirigé par le Premier ministre Sharif.