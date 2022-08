Thomas Tuchel (au centre), entraîneur du Chelsea FC, et Antonio Conte ( Centre l), les entraîneurs de Tottenham Hotspur, se disputent après que Tottenham ait marqué pour le faire 1-1. Photo : dpa/Paul Terry

Mise à jour Londres 368421052632La Premier League Le match entre Chelsea FC et Tottenham Hotspur était captivant – mais il n’est devenu vraiment spectaculaire qu’après le coup de sifflet final, lorsque les entraîneurs Thomas Tuchel et Antonio Conte se sont affrontés.

Thomas Tuchel et Antonio Conte se sont approchés avec une expression sinistre, ils se sont serré la main presque à contrecœur – et puis les ennuis ont vraiment commencé. Au début, Tuchel n’a pas lâché ses collègues entraîneurs, ce qu’il n’aimait pas du tout. Soudain, comme deux fous, ils se retrouvèrent face à face, s’engueulèrent et ne purent être séparés que difficilement.

À la suite du tumulte, l’arbitre a donné un carton rouge aux deux entraîneurs – c’était la fin spectaculaire d’un duel palpitant de Premier League dimanche entre Chelsea et Tottenham Hotspur, qui s’est terminé par un but égalisateur de L’attaquant des Spurs Harry Kane a terminé 2-2 (1-0) à la sixième minute du temps additionnel. Mais après, tout le monde n’a parlé que de la vive dispute entre les entraîneurs.

» Je pensais que vous vous regardiez dans les yeux quand on se serrait la main, mais il avait une opinion différente », a déclaré l’entraîneur de Chelsea Tuchel d’une voix légèrement tremblante sur ce qui a déclenché le tumulte après le coup de sifflet final sur Sky Sports. Le fait que les deux aient vu rouge n’était « pas nécessaire », a déclaré l’ancien entraîneur de Bundesliga. « Mais beaucoup de choses n’étaient pas nécessaires aujourd’hui. Une autre mauvaise décision de l’arbitre. »

Le manager de Tottenham Conte « n’a pas commenter la scène ». S’il y a un problème avec l’entraîneur allemand, « c’est entre lui et moi », a souligné l’impulsif Italien, « et personne d’autre ». Même pendant le match, Tuchel et Conte s’étaient affrontés et avaient été avertis. Il n’avait « aucun problème » avec Conte et lui serrerait à nouveau la main, a déclaré Tuchel: « Il s’agissait de deux hommes, deux concurrents – rien de grave ne s’est passé. »

Cependant, Tuchel a admis que le déroulement du match et, selon lui, les nombreuses mauvaises décisions prises par les arbitres l’avaient « complètement attiré » émotionnellement. Il exprime seulement de la frustration parce que son équipe ne s’est pas récompensée pour une « performance top, top, top » avec la deuxième victoire lors du deuxième match de championnat. « Je suis l’entraîneur le plus heureux du monde », a déclaré le 48-ans, « parce que nous avons joué un match fantastique ».