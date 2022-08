« Il a attaqué l'Islam »: l'agresseur de Salman Rushdie plaide NON coupable de tentative de meurtre, agression

New York: Hadi Matar, l’homme accusé d’avoir poignardé l’auteur de renom Salman Rushdie sur scène dans l’État de New York la semaine dernière, a plaidé non coupable des accusations de tentative de meurtre et agression. Matar, 24, a plaidé devant un tribunal du comté de Chautauqua, à New York, a rapporté CNN. Cela survient après que les procureurs ont déclaré qu’un grand jury l’avait inculpé cette semaine.

Matar, originaire du New Jersey, aurait poignardé l’auteur britannique d’origine indienne Rushdie dans l’ouest de l’État de New York la semaine dernière lors d’une conférence, a fait l’éloge de l’ayatollah Khomeini d’Iran et a admis qu’il n’avait pas Je ne pense pas que l’auteur survivrait. « Quand j’ai appris qu’il avait survécu, j’ai été surpris, je suppose », a déclaré Hadi Matar, cité par le New York Post.

On a demandé au suspect âgé de 24 ans s’il était inspiré par feu le chef suprême iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui a publié une fatwa contre Rushdie à propos de son livre « Les versets sataniques ». Matar a répondu: « Je respecte l’ayatollah. Je pense que c’est une personne formidable. C’est tout ce que je dirai à ce sujet », a déclaré Matar, notant qu’il n’avait « lu que deux pages » du roman controversé de Rushdie.

« J’ai lu quelques pages. Je n’ai pas tout lu d’un bout à l’autre », a-t-il déclaré.

L’accusé a en outre déclaré qu’il avait été inspiré pour se rendre à Chautauqua après avoir vu un tweet au cours de l’hiver annonçant la visite de Rushdie, a rapporté le New York Post. « Je n’aime pas la personne. Je ne pense pas que ce soit une très bonne personne », a-t-il déclaré à propos de Rushdie. « Je ne l’aime pas. Je ne l’aime pas beaucoup. « C’est quelqu’un qui a attaqué l’islam, il a attaqué leurs croyances, les systèmes de croyances.

« Le bureau du procureur du comté de Chautauqua a déclaré mercredi que Matar pourrait comparaître devant le tribunal le lendemain. Il a également une audience préliminaire prévue vendredi.

Le célèbre auteur Rushdie, qui a fait face à des menaces de mort pour son livre « Les versets sataniques », a été poignardé sur scène dans l’ouest de l’État de New York. L’auteur lauréat du prix Booker a été attaqué alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence dans l’ouest de l’État de New York. Rushdie a subi des années de menaces de mort pour son livre « Les versets sataniques », qui a été sévèrement critiqué par des religieux islamiques.

Plus tôt, une prime aussi élevée que 3 millions de dollars US ont également été déclarés pour quiconque tue Rushdie. . L’auteur d’origine indienne a remporté le prix Booker pour le roman qui a également été adapté pour le théâtre. Mais son livre 1988 « Les versets sataniques » a conduit à une fatwa, une religion décret, par le révolutionnaire iranien de l’époque chef de l’ayatollah Ruhollah Khomeiny. La menace l’a forcé à se cacher pendant plusieurs années. Les livres de Rushdie ont été traduits en plusieurs langues.