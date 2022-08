Héroïne secrète EM: Schmidt commence son émancipation en tant que star des médias sociaux

Photos Ces athlètes allemands débutent à Munich Photo: AP/Florian Schroetter Munich Alica Schmidt est connue comme une star des réseaux sociaux. Aux Championnats d’Europe de Munich, elle fait un pas vers son émancipation en tant qu’athlète de ce point de vue.

Elle a rayonné vers la caméra, a salué le public et a apprécié le moment: Alica Schmidt a conquis lundi soir avec une bonne performance à l’approche les 400 mètres pour les demi-finales (mardi, 13 horloge) a expiré – lors de son premier départ individuel lors d’un événement majeur. L’Association allemande d’athlétisme l’a nommée aux côtés de Corinna Schwab et a honoré son développement cette année. Schmidt a remboursé cette confiance. « Je ne revivrai plus rien de ce genre à la hâte », a-t-elle déclaré. Qu’elle Avec 28, 52 secondes n’en était pas une des femmes les plus rapides dans les manches, n’avait pas d’importance lundi soir. Elle a profité du fait que sa course était la plus lente des trois. Troisième de sa course, elle accède aux demi-finales. Le marathon d’entretiens qui a suivi a été beaucoup plus ardu pour elle. Alors que même les coureurs du 28 mètre qualificatif , le Une bonne demi-heure après le début de l’arrivée de Schmidt, Schmidt n’était toujours pas en vue devant elle à travers la zone mixte. Mais cela ne la dérangeait pas. « J’adore les trucs comme ça. Cela montre que je réussis », a-t-elle déclaré.

Ce Schmidt a une telle attention à Munich dans le cadre des Championnats d’Europe est probablement plus liée à vos activités sur les réseaux sociaux qu’aux succès sportifs précédents. 3,2 millions de personnes la suivent sur la plateforme Instagram, elle est mannequin pour une marque de mode bien connue et a déjà sprinté contre la star du football Mats Hummels du Borussia Dortmund pour une campagne publicitaire de sa pourvoirie et a été repérée par un tabloïd il y a quelques années en Angleterre nommé l’athlète le plus sexy du monde. Mais elle ne veut plus en être réduite à ça.

« Je suis reconnaissant de gagner mon argent grâce aux réseaux sociaux et de pouvoir me sauver un autre emploi à temps partiel. Pour les autres athlètes qui n’ont pas cette chance, ce n’est pas si facile en Allemagne », a-t-elle déclaré. Néanmoins, elle renoncerait à de nombreuses offres de rendez-vous de parrainage afin de pouvoir se concentrer sur le sport. « Le sport, c’est ma vie. C’est ma priorité absolue. Il me donne tellement et je suis reconnaissante de pouvoir vivre cette vie », a-t-elle déclaré.