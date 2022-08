Glycémie pendant la grossesse: suivez ces étapes pour éviter le diabète gestationnel

L’hyperglycémie est l’une des affections majeures et courantes à travers le monde qui, si elle n’est pas contrôlée, peut entraîner de graves complications pour la santé. Pour les femmes enceintes, il est essentiel de surveiller leur glycémie, car elles peuvent développer un diabète gestationnel, c’est-à-dire un diabète qui peut se développer pendant la grossesse. Le diabète gestationnel peut entraîner de nombreux problèmes de santé et augmente également le risque de diabète chez les femmes, même lorsque leur période de grossesse est terminée.

Un pic de glycémie chez la mère peut causer de nombreux problèmes lors de l’accouchement et affecter sa santé même après l’accouchement. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le diabète gestationnel augmente également le risque que votre enfant développe un diabète de type 2 plus tard dans la vie. Le bébé peut aussi être trop gros, ce qui rend l’accouchement difficile ; l’enfant peut aussi naître tôt et développer des problèmes respiratoires.

Voici cinq conseils utiles pour réduire les risques de diabète gestationnel chez les femmes qui n’ont pas encore conçu.

Exercisez-vous régulièrement: Oui, c’est aussi évident qu’une suggestion peut l’être, mais c’est quand même très important. L’activité irrégulière du glucose dans le corps conduit au diabète gestationnel, mais faire de l’exercice régulièrement peut aider à éviter les problèmes.

Mangez sainement et maintenez votre poids: Si vous êtes une femme obèse, les risques de développer un diabète pendant la grossesse restent plus élevés que les futures mamans non obèses. Une alimentation équilibrée et un poids corporel sain aident à maintenir la glycémie à distance.

Augmenter l’apport en fibres: Augmenter la consommation quotidienne de fibres de 10% peuvent réduire les risques de diabète gestationnel d’environ 10%, selon les rapports. Consommez donc des aliments riches en fibres comme des légumes, des fruits, une variété de haricots et des grains entiers.

Boire du thé noir, du café noir: Au lieu de thé au lait et de café, optez pour le noir! Le thé vert, le thé noir et le café noir sans sucre ajouté peuvent faire une grande différence.

Évitez la malbouffe: Les aliments frits, la malbouffe et les boissons sucrées entraînent des pics de glycémie. Évitez donc ceux-ci.

Il est important de noter qu’avant de concevoir, vous pouvez perdre du poids en suivant les mesures ci-dessus. Mais si vous êtes déjà enceinte, n’essayez pas de perdre du poids. Pendant la grossesse, la prise de poids est essentielle pour un bébé en bonne santé, mais consultez votre médecin et découvrez si la prise de poids vous convient.

