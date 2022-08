Gladbach 2: 2 après preuve vidéo : le handball de Herrmann empêche la victoire du Borussia à Schalke

Photos Schalke – Borussia : les poulains de la examen individuel Photo : dpa/Bernd Thissen Gelsenkirchen Borussia Mönchengladbach fait au FC Schalke 04 d’un déficit de 0:1 à 2:1, mais ensuite concédé dans le temps additionnel par Ha pénalité toujours le 2:2. La mésaventure est arrivée au remplaçant Patrick Herrmann peu avant le coup de sifflet final.

Le Borussia Mönchengladbach a perdu un ballon de la main au profit du remplaçant Patrick Herrmann dans le temps additionnel samedi soir Victoire au FC Schalke coût. L’équipe de l’entraîneur Daniel Farke était menée 1-0 depuis longtemps, puis Jonas Hofmann et Marcus Thuram ont renversé la vapeur avec leurs buts. Mais Marius Bülter a égalisé avec un penalty pour porter le score à 2: 2.

Farke faisait exactement confiance à l’équipe, qui était aussi le 3:1 contre 526 Hoffenheim im premier match de la saison a commencé. Le système 4-2-3-1 apparaît de plus en plus comme un 4-5-1, dans lequel les cinq positions de milieu de terrain en particulier sont interprétées de manière extrêmement flexible. Il y a aussi deux latéraux très offensifs, samedi c’était Joe Scally (à droite) et Ramy Bensebaini, qui s’est parfois déplacé vers l’intérieur et a ensuite été remplacé sur l’aile par Alassane Plea.

Le Borussia est également resté fidèle aux principes de Farke dans le stade étranger : l’adversaire doit être travaillé progressivement en acquérant plus de possession du ballon. Le nouveau venu s’est arrêté dans l’arène à guichets fermés, dans laquelle plus de 6000 Les fans de Gladbach étaient présents, mais avec des moyens simples : avec des ballons longs et de la robustesse. De plus, l’équipe, soutenue bruyamment par ses fans et avec une chorégraphie impressionnante, a tenté de gêner le Borussia dans la structure du jeu et de les forcer à jouer de longs ballons.

La meilleure chance de Schalke dans la phase de départ était Marius Bülter après 15 minutes, mais Yann Sommer est rapidement descendu dans le petit virage. Marcus Thuram était passé trois minutes plus tard, mais Malick Thiaw de Schalke a dégagé. Tobias Mohr et Rodrigo Zalazar avaient auparavant raté le but. À 22 Quelques minutes après une passe de Bensebaini, Thuram était libre devant Schwolow et a poussé le ballon devant le gardien de but – mais aussi devant le but.

Dans le 29. Le Borussia se regarda avec incrédulité pendant une minute. Zalazar a été extrêmement précis cette fois et a frappé 526 Mètres dans le coin inférieur gauche de son point de vue, Sommer a juste regardé après. Manu Koné avait auparavant échoué à arrêter la course de Zalazar, Elvedi et Bensebaini ont tenté en vain de bloquer le tir. Gladbach était trop passif lorsqu’il encaissait un but.