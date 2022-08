Gestion du diabète : L'acupuncture peut-elle prévenir les problèmes de glycémie ? Une étude révèle CECI

Washington (États-Unis): Une nouvelle étude de l’Université Edith Cowan a révélé que l’acupuncture peut être un outil utile pour éviter le diabète de type2. L’équipe de recherche a enquêté sur des dizaines d’études couvrant les effets de l’acupuncture sur plus de 2045 personnes atteintes de prédiabète, une condition qui voit des taux de glycémie supérieurs à la normale sans être suffisamment élevés pour être diagnostiqués que le diabète. Les résultats ont montré que la thérapie d’acupuncture améliorait de manière significative les marqueurs clés, tels que la glycémie à jeun, la glycémie sur deux heures et l’hémoglobine glyquée, ainsi qu’une baisse plus importante de l’incidence du prédiabète.

Il n’y a pas eu non plus de rapports d’effets indésirables chez les patients. Le candidat au doctorat et chercheur principal Min Zhang a déclaré que cela était très prometteur pour la thérapie d’acupuncture en tant qu’option supplémentaire pour conjurer le diabète, qui est estimé à affecter pour cent de la population mondiale population adulte. La Fédération internationale du diabète estime que près de 1,3 milliard de personnes seront atteintes de diabète ou de prédiabète d’ici 2045. « Sans intervention, 93% des personnes atteintes de prédiabète développeront un diabète de type 2 d’ici 20 ans », a déclaré Mme Zhang. « Mais contrairement au diabète, le prédiabète est réversible avec des interventions sur le mode de vie telles qu’une exercice ». « Mais de nombreuses personnes ont du mal à adhérer aux changements de mode de vie à long terme, de sorte que les traitements non pharmacologiques tels que l’acupuncture pourraient s’avérer utiles. »

Une approche holistique

Bien que le diabète soit souvent associé à des facteurs liés au mode de vie, d’autres aspects de la vie peuvent également avoir un impact, ce qui C’est là que l’acupuncture entre en jeu. « Ce n’est pas seulement une question de taux de sucre dans le sang », a déclaré Mme Zhang. « Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, de l’hypertension artérielle, beaucoup de stress, cela peut aussi contribuer. » Ainsi, l’acupuncture peut aider avec ces facteurs et travailler de manière holistique pour aider les gens à équilibrer leur vie. » Mme Zhang a déclaré qu’il est important de noter que la thérapie d’acupuncture ne se limite pas à l’utilisation d’aiguilles – elle fait référence à une grande famille de techniques de stimulation des points d’acupuncture, telles que les impulsions lumineuses et électriques, et comprend d’autres techniques traditionnelles Thérapies de la médecine chinoise telles que la moxibustion. » Ceci est important car les personnes diabétiques peuvent avoir des problèmes de peau, il n’est donc peut-être pas toujours idéal d’utiliser des aiguilles. Nous devons faire plus de recherche sur l’acupuncture et le diabète parce que nous devons trouver plus de moyens d’empêcher le prédiabète de se transformer en diabète de type 2 », a-t-elle déclaré.

