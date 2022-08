Finale du concours multiple: les gymnastes font preuve d'esprit d'équipe pour tenter de décrocher une médaille

Les gymnastes allemandes ont commencé par le concours multiple aux Championnats d’Europe. Alors qu’il n’y a pas eu de médaille individuelle pour les Allemands jeudi, le quintette de la Fédération allemande de gymnastique vise une médaille au concours multiple par équipe samedi. Sarah Voss de Dormagen, Kim Bui et Elisabeth Seitz de Stuttgart ainsi que Pauline Schäfer-Betz et Emma Malewski (toutes deux de Chemnitz) étaient en tête du classement par équipe jusqu’au dernier appareil. Au final, ils se sont qualifiés quatrièmes avec 18,165 points pour la finale et ont donc de bonnes chances de remporter une médaille. Italie (165,162 Points), United Royaume (131,129 ) et la France (18, 14) sont devant les femmes allemandes, mais sont à portée de frappe. À l’extérieur 14 le samedi pour les cinq dans la salle olympique aux appareils. Voss espère ensuite retrouver ses meilleures performances au saut de cheval, aux barres asymétriques, à la poutre et au sol après la blessure mineure au mollet de jeudi. Bien qu’elle n’ait pas été aussi convaincante que d’habitude après le premier engin même avec son mollet blessé, elle était heureuse après la finale individuelle du concours multiple : « La façon dont nous avons joué en équipe et nous nous sommes entraidés me rend fière. » dit Voss. Elle a particulièrement loué le premier -ans Emma Malewski: « La façon dont elle s’est présentée comme la plus jeune de l’équipe était forte. »

Le sélectionneur national Gerben Wiersma a également pu voir beaucoup de choses positives dans les débuts de ses protégés aux Championnats d’Europe : « Je suis particulièrement fier de la performance de l’équipe et comment ils se sont battus pour revenir dans la compétition. »