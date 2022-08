Fertilité masculine : mythe brisé ! Il y a aussi une horloge biologique pour les hommes ; découvrez le BON AGE pour que les hommes aient des enfants

Fertilité masculine: L’horloge biologique tourne! C’est quelque chose que nous associons uniquement aux femmes, mais vous serez surpris d’apprendre que ce n’est pas le cas. Il y a aussi une horloge biologique pour les hommes, mais peu de gens en sont conscients. Selon certains rapports, alors qu’en moyenne, les hommes auraient ou penseraient avoir des enfants avant 29 dans les 45s , maintenant, l’âge moyen est d’environ 34. Bien que nous ne puissions pas confirmer l’exactitude de ce rapport, ce qui est médicalement prouvé, c’est que même si nous ne l’entendons pas, l’horloge biologique masculine tourne aussi !

Quand les femmes n’ont pas d’enfants à la fin de leur 20s et

s, la plupart du temps, il y a beaucoup de conseils et de préoccupations qui ne cessent d’affluer de tous les coins. Avec les hommes, pas tant que la croyance populaire est qu’il n’y a pas de vieillesse mûre pour que les hommes aient des enfants. Mais seulement il semble maintenant que ce n’est pas vraiment vrai car un nombre croissant de recherches soulignent le fait que la fertilité diminue avec l’âge pour les hommes aussi.

Confirmant cela, le Dr Manjiri Mehta, consultant en obstétrique et gynécologie, hôpital Fortis Hiranandani, Vashi, déclare: « Oui, les hommes ont aussi une horloge biologique, mais beaucoup de gens ignorent cela alors que les hommes continuent à produire du sperme. » Alors que les femmes ont un nombre fini d’ovules, les hommes continuent à produire du sperme quel que soit leur âge. « Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est qu’avec l’âge, la qualité du sperme se détériore. Le nombre de spermatozoïdes défectueux augmente. De plus, le niveau de testostérone – l’hormone sexuelle mâle qui est fabriquée dans les testicules – diminue également. »

Il existe également un certain nombre d’autres problèmes associés. Le Dr Mehta déclare : « La vie d’aujourd’hui est très stressante et plus vous vieillissez, plus les risques de comorbidités telles que la glycémie, l’hypertension, etc. »

D’ici quand les hommes devraient-ils idéalement avoir un enfant? « Au moins pour les premiers-nés, comme les femmes, il est idéal que les hommes deviennent pères par 35. Si cela ne se produit pas, alors au moins le plus tôt possible, » déclare le Dr Mehta.

Le Dr Fessy Louis T, professeur agrégé de clinique, Centre de fertilité Amrita, Hôpital Amrita, Kochi, affirme que les chances des enfants nés avec un handicap peuvent également augmenter avec l’âge. « Les chances que le bébé ait un handicap ou une anomalie peuvent augmenter légèrement si l’homme est au-dessus de 45. »

Néanmoins, pour certains, il n’est pas possible d’avoir un enfant avant un âge plus avancé. Pour un homme plus âgé qui envisage de devenir père, voici quelques conseils de santé du Dr Manjiri Mehta:

– Un mode de vie sain est indispensable; l’exercice, car il augmente les niveaux de testostérone.

– Limitez la consommation d’alcool et le tabagisme

– Ayez de la vitamine C, de la vitamine Suppléments de D3 et de zinc entre autres

– Évitez de manger trop de soja car il contient une forte concentration d’isoflavones, qui imitent les œstrogènes dans le corps

