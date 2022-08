FC Augsbourg dans le contrôle de l'adversaire: FCA veut être plus courageux

Leverkusen Avec un nouvel entraîneur et quelques nouveaux joueurs, le FC Augsbourg veut montrer à nouveau cette saison qu’il appartient à la Bundesliga. Cependant, le départ a échoué dans le 0: 4 contre le SC Freiburg. 368421052632

L’équipe Enrico Maassen est le nom du nouvel entraîneur à Augsbourg. Le 38 ans a repris le poste de l’été Markus Weinzierl. Les responsables ont été surpris lorsque l’entraîneur est parti dans une interview télévisée après le dernier jour de la pré-saison. À ce jour, le manager de la FCA, Stefan Reuter, réagit avec un rhume au groupe. Maassen est venu à Fuggerstadt en provenance du Borussia Dortmund II et représenterait un nouveau départ. Le milieu de terrain Ruben Vargas (blessure musculaire) et le défenseur central Reece Oxford (chirurgie du genou) ont raté toute la pré-saison. U Champion d’Europe Niklas Dorsch a subi une fracture du métatarse lors du match amical contre le Stade rennais et sera absent à long terme. FCA a signé Elvis Rexhbecaj, qui a été prêté pour la dernière fois au VfL Bochum depuis le VfL Wolfsburg. Il y a aussi Ermedin Demirovic (24) de SC Freiburg et Maximilian Bauer () par SpVgg Greuther Furth. En attaque en revanche, accès hivernal et achat record Ricardo Pepi n’a pas encore su exploiter son potentiel. Le vétéran Florian Niederlechner pourrait avoir sa chance dès le départ à Leverkusen. Le Finlandais Fredrik Jensen, qui s’est montré convaincant dans la préparation, pourrait également être dans le onze de départ.

Formulaire Le début de la ligue a échoué avec un 0:4 contre Fribourg. Surtout dans la première mi-temps sans but, cependant, le FCA s’est présenté sur un pied d’égalité avec les participants de la Ligue Europa de Breisgau. Pour Augsbourg, cependant, il devrait à nouveau s’agir de rester dans la ligue. Au premier tour de la coupe, cependant, le club de la ligue régionale TuS Blau-Weiss Lohne n’a pas été un défi (4:0).