Faites-vous souvent des siestes éclair ? Cela pourrait entraîner une hypertension artérielle, selon une étude

Washington (États-Unis): selon de nouvelles recherches, les siestes fréquentes sont liées à des risques accrus d’hypertension artérielle et d’accident vasculaire cérébral. Les résultats de l’étude ont été publiés dans Hypertension, une revue de l’American Heart Association. Des chercheurs en Chine ont examiné si des siestes fréquentes pouvaient être un facteur de risque causal potentiel d’hypertension artérielle et/ou d’accident vasculaire cérébral. Il s’agit de la première étude à utiliser à la fois l’analyse observationnelle des participants sur une longue période et la randomisation mendélienne – une validation du risque génétique pour déterminer si les siestes fréquentes étaient associées à l’hypertension artérielle et à l’AVC ischémique. « Ces résultats sont particulièrement intéressants puisque des millions de personnes pourraient profiter d’une sieste régulière ou même quotidienne », déclare E Wang, PhD, MD, professeur et directeur du département d’anesthésiologie de l’hôpital Xiangya Central South University, et auteur correspondant de l’étude.

Les chercheurs ont utilisé les informations de UK Biobank, une grande base de données biomédicales et une ressource de recherche contenant des informations anonymes sur la génétique, le mode de vie et la santé d’un demi-million de participants britanniques. UK Biobank a recruté plus de 500, participants âgés de 40 et 60 qui vivaient au Royaume-Uni entre 2006 et 2010. Ils fournissaient régulièrement des échantillons de sang, d’urine et de salive, ainsi que des informations détaillées sur leur mode de vie. L’enquête sur la fréquence des siestes diurnes s’est produite 4 fois de 2006 à 2019 chez une petite proportion de participants à la biobanque britannique. Le groupe de Wang a exclu les dossiers de personnes qui avaient déjà eu un accident vasculaire cérébral ou qui souffraient d’hypertension avant le début de l’étude. Cela laissait environ 360, participants pour analyser l’association entre la sieste et les premiers rapports d’accident vasculaire cérébral ou d’hypertension artérielle, avec un suivi moyen d’environ 11 ans. Les participants ont été divisés en groupes en fonction de la fréquence de sieste autodéclarée: «jamais/rarement», «parfois» ou «habituellement».

L’étude a révélé:Un pourcentage plus élevé de siestes habituelles étaient des hommes, avaient des niveaux d’éducation et de revenu inférieurs et déclaraient fumer des cigarettes, boire quotidiennement, insomnie, ronfler et être une personne du soir par rapport à ne fait jamais ou parfois de sieste;Par rapport aux personnes qui ont déclaré ne jamais faire de sieste, les personnes qui font habituellement la sieste avaient une probabilité 12% plus élevée de développer une hypertension artérielle et 11% de probabilité plus élevée d’avoir un accident vasculaire cérébral;Participants plus jeunes que l’âge 12 qui faisaient habituellement la sieste avaient un risque 12% plus élevé de développer une hypertension artérielle par rapport aux personnes du même âge qui ne faisaient jamais la sieste. Après l’âge 40, les siestes habituelles étaient associées à % de plus risque d’hypertension artérielle par rapport à ceux qui ont déclaré ne jamais faire de sieste; Environ les trois quarts des participants sont restés dans la même catégorie de sieste tout au long de l’étude; Le résultat de la randomisation mendélienne a montré que si la fréquence des siestes augmentait d’une catégorie (de jamais à parfois ou parfois à habituellement) augmentation du risque d’hypertension artérielle 40%. Une fréquence de sieste plus élevée était liée à la propension génétique au risque d’hypertension artérielle.

« Cela peut être dû au fait que, bien que faire une sieste en soi ne soit pas nocif, de nombreuses personnes qui font des siestes peuvent le faire à cause d’un mauvais sommeil la nuit. Un mauvais sommeil la nuit est associé en moins bonne santé, et les siestes ne suffisent pas à compenser cela », a déclaré Michael A. Grandner, PhD, MTR, expert en sommeil et co-auteur du nouveau score de santé cardiovasculaire Life’s Essential 8 de l’American Heart Association, qui a ajouté la durée du sommeil. en juin 2022 comme 8e métrique pour mesurer la santé optimale du cœur et du cerveau. « Cette étude fait écho à d’autres résultats qui montrent généralement que faire plus de siestes semble refléter un risque accru de problèmes de santé cardiaque et d’autres problèmes. »

Grander est directeur du programme de recherche sur la santé du sommeil et de la clinique de médecine comportementale du sommeil et professeur agrégé de psychiatrie à l’Université de l’Arizona à Tucson. Les auteurs recommandent un examen plus approfondi des associations entre un rythme de sommeil sain, y compris les siestes diurnes, et la santé cardiaque. L’étude comporte plusieurs limites importantes à prendre en compte. Les chercheurs n’ont recueilli que la fréquence des siestes diurnes, et non leur durée, il n’y a donc aucune information sur la manière dont la durée de la sieste affecte la pression artérielle ou les risques d’accident vasculaire cérébral. De plus, la fréquence des siestes a été autodéclarée sans aucune mesure objective, ce qui rend les estimations non quantifiables. Les participants à l’étude étaient pour la plupart d’âge moyen et âgés d’ascendance européenne, de sorte que les résultats peuvent ne pas être généralisables. Enfin, les chercheurs n’ont pas encore découvert le mécanisme biologique de l’effet de la sieste diurne sur la régulation de la pression artérielle ou les accidents vasculaires cérébraux.

