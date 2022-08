Exclusif : Vous envisagez de vous faire opérer pour perdre du poids ? Soyez conscient de CES dangers, ce n'est pas une partie de plaisir!

C’est l’ère des médias sociaux et de la « renommée » instantanée qui nourrit notre vanité! Être belle n’a jamais été aussi désirable et il n’y a pas que les célébrités qui sont obsédées par la beauté. Bien qu’il soit toujours important d’être en forme, les perceptions sociales sur les normes de beauté poussent souvent les gens à prendre des mesures et des raccourcis drastiques, qui ne donnent pas toujours les résultats escomptés et peuvent parfois être préjudiciables. Récemment, l’actrice de Kannada Chethana Raj est décédée après avoir développé des complications à la suite de son opération « sans graisse » dans un hôpital privé de Bengaluru.

Perdre du poids est quelque chose que nous assimilons à être beau et de plus en plus, les gens optent pour différents types de chirurgies pour perdre ces kilos en trop. Nidhi Mohan Kamal, nutritionniste et formatrice de yoga, s’est entretenue avec Zee News English et a partagé ses idées sur les chirurgies de perte de poids.

Chirurgie de perte de poids: favorise-t-elle un certain type de corps comme étant souhaitable?

Nidhi dit que les chirurgies de perte de poids favorisent un certain type de corps, « mais vous devez comprendre, c’est le travail. » « À moins que ce ne soit pour les patients gravement obèses (un petit pourcentage), cela se fait principalement en gardant à l’esprit l’esthétique. C’est comme les chirurgies plastiques – il s’agit de réparer l’esprit. Dans la plupart des cas, ces chirurgies ne sont pas médicalement nécessaires, mais il s’agit de modifier des parties du corps – pour avoir l’air glamour », dit Nidhi. Elle ajoute que les personnes cliniquement obèses doivent subir des procédures, mais la plupart du temps, les gens optent pour l’esthétique.

Le désir d’un résultat instantané

Nidhi dit que lorsque vous voulez perdre du poids en faisant de l’exercice et en suivant un régime, il faudra du temps pour montrer des résultats. « Si vous voulez perdre, disons, 3 pouces, avec un régime et de l’exercice, il faudra 3 à 4 mois pour montrer des résultats. Mais ici, la plupart des gens pensent que c’est comme entrer dans une clinique et repartir en une heure ou deux, perdre cette graisse « , partage Nidhi.

Nidhi dit que non seulement les femmes, même les hommes optent pour ces chirurgies. « Les gens qui font régulièrement face à la caméra sont nettement plus conscients. De plus, les cliniques reçoivent beaucoup de demandes avant la saison des mariages. Pas seulement ceux qui se marient, mais aussi les amis et les proches qui veulent ‘bien paraître’. Il y a une pression sociale de regarder d’une certaine manière, et beaucoup de gens cèdent à cette pression. »

Les risques encourus

Nidhi partage: « Comme dans toute intervention chirurgicale, il y a toujours des risques et il ne s’agit pas d’entrer et de sortir d’une clinique. C’est annoncé comme un walk-in, walk-out mais ce n’est pas le cas. Beaucoup de soins post-opératoires sont impliqués et vous devez suivre strictement les conseils du médecin.

Nidhi dit que cela peut être risqué pour n’importe qui, pour ceux qui ont des maladies liées au mode de vie – thyroïde, hypertension, diabète – le risque « ne vaut surtout pas la peine d’être pris ». Nidhi dit que d’autres traitements de beauté sont recommandés comme le traitement au laser et la congélation des graisses.

Qu’il s’agisse d’une opération ou d’une blessure, plus on est jeune, plus c’est facile de guérir mais Nidhi précise que le risque reste subjectif. « Bien sûr, comme toute intervention chirurgicale, le risque est plus faible chez les jeunes. Mais comme dans le cas de l’actrice kannada Chethana, elle était très jeune (les premiers ). le risque est subjectif et l’âge n’est pas une garantie. »

‘Aucune alternative à une vie saine’

Même si vous optez pour la chirurgie bariatrique, il est important de noter qu’il n’y a pas d’alternative au régime et à l’exercice. Nidhi dit : « Combien de calories vous absorbez, combien d’alcool vous buvez… tout cela doit être gardé à l’esprit. Que vous subissiez un processus invasif ou non invasif, vous ciblez une poche de graisse particulière. Mais d’autres zones de votre corps peuvent à nouveau stocker de la graisse. Donc, si votre apport calorique n’est pas équilibré, vous prendrez invariablement du poids.

Elle explique en outre: « Si vous perdez du poids en suivant un régime et en faisant de l’exercice, vous ne décidez pas d’où vous perdez du poids et si vous reprenez du poids, vous ne décidez pas encore une fois. » t décider où va la graisse Alors que lorsque vous perdez de la graisse suite à une intervention chirurgicale, vous pouvez décider d’où vous perdrez du poids, mais en l’absence d’un mode de vie sain, vous prendrez du poids et où la graisse revient, n’est pas À vous de décider. Donc, fondamentalement, c’est la même chose après un certain point. Vous ne pouvez donc pas arrêter de mener une vie saine.