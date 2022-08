EXCLUSIF : À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement 2022, voici des conseils d'allaitement efficaces pour les nouvelles mères

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2022: Du 1er au 7 août, la Semaine mondiale de l’allaitement maternel est célébrée dans le monde entier. L’allaitement est très important pour les nouveau-nés ainsi que pour les mères, mais il y a beaucoup de stigmates qui y sont associés, en particulier lorsqu’il s’agit de parler du sujet. Les nouvelles mamans ont souvent du mal à nourrir leur bébé, ce qui a souvent des conséquences sur la santé de la mère, à la fois physique et mentale. Par conséquent, il est essentiel pour eux de prendre l’avis de médecins et de consultants en lactation.

Dr Ankita Chandna, directrice associée, obstétrique et gynécologie, Max Super Specialty Hospital, Shalimar Bagh, a quelques conseils efficaces sur l’allaitement maternel, en particulier pour les mères pour la première fois, afin que « cela devienne une expérience plus agréable. De nombreuses femmes s’inquiètent lorsqu’elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants immédiatement après l’accouchement. Le Dr Chandna déclare : « Dans de nombreux cas, le lait maternel n’arrive pas tout de suite après la naissance du bébé. Parfois, cela peut prendre jusqu’à deux jours avant que le lait ne commence à couler. N’abandonnez pas ! Continuez d’essayer car éventuellement, le lait commencera à couler. » Elle ajoute : « De plus, continuez d’essayer de faire en sorte que votre bébé prenne le sein correctement, n’hésitez pas à vous impliquer dans des cours de lactation. Une fois que vous êtes à la maison, il existe de nombreuses consultantes en lactation qui peuvent donner des séances de lactation pour l’allaitement de la bonne manière. »

Le médecin dit qu’il est important de s’assurer que vous nourrissez votre bébé à la demande. « Votre bébé sait quand il a faim, alors nourrissez-le quand il est prêt. L’alimentation toutes les quelques heures aidera le lait maternel à s’écouler efficacement et aidera également à soulager l’engorgement des seins. De nombreuses femmes qui commencent à allaiter constateront que leurs mamelons sont gercés et très douloureux. Il existe de nombreuses crèmes pour les seins qui aideront à apaiser cette douleur. Il s’applique directement sur le mamelon et permet au bébé de continuer à téter votre sein avec la crème en toute sécurité. »

Malgré les difficultés et peut-être l’inconfort initial, les experts disent essayez d’être moins anxieux et profitez de l’expérience. « Vous êtes génétiquement conçu pour fournir de la nourriture à votre bébé et bébé est conçu pour grandir mieux lorsqu’il est nourri de cette façon. L’allaitement est un processus naturel qui se fait depuis des milliers d’années. Il y aura probablement de nombreux autres avantages dont nous ne sommes pas encore conscients. C’est une expérience magnifique. Le lien spécial entre la mère et le bébé pendant cette période est incomparable « , déclare le Dr Chandna.

