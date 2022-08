Envie de collations: voici cinq recettes saines de collations réconfortantes

New Delhi: Les collations jouent un rôle essentiel dans notre alimentation et notre bien-être. Ils nous font nous sentir rassasiés entre les repas, nous procurent cette bouffée d’énergie supplémentaire pendant les longues journées et nous aident à faire face efficacement aux changements de saisons ou de routines.

Malheureusement, l’habitude de grignoter a acquis une mauvaise réputation ces dernières années en raison de son association avec la malbouffe et les aliments transformés. Cependant, cela n’a pas besoin d’être le cas. Il existe une foule d’options de collations prêtes à manger et faites maison qui offrent un confort tout en étant très bénéfiques pour la santé.

Voici cinq options de collations saines et délicieuses proposées par Uma Prasad, GM chez Sowparnika Retail Private Limited:

1. Croustilles sautées

Les croustilles sont un favori traditionnel lorsqu’il s’agit de grignoter à tout moment. Cependant, des ingrédients tels que l’huile de palme et une quantité excessive de sel, à l’exception des arômes artificiels, ont été associés à des problèmes de santé chroniques lorsqu’ils sont consommés régulièrement à long terme.

Il est conseillé de passer à des alternatives plus saines telles que les croustilles sautées, qui sont fabriquées à l’aide de technologies modernes qui remplacent la friture. De plus, les marques produisant de telles collations plus saines ont tendance à utiliser des ingrédients nutritifs, allant des huiles aux sels naturels, et aucun additif ou stabilisant artificiel. Étant donné que les gadgets marketing rendent souvent difficile l’identification de ces produits avec des étiquettes trompeuses, vous pouvez envisager des épiciers biologiques d’abord ou uniquement biologiques pour de meilleurs choix. 2. Bol de fruits et de noix

Les fruits sont parmi les collations les plus saines que vous puissiez avoir, surtout si vous avez envie d’aliments sucrés ou si vous vous sentez à court d’énergie . Un moyen efficace d’augmenter la valeur de satiété de ces bols de fruits est d’ajouter une poignée de noix. Ajouter quelques noix grillées à une salade de pommes ou des graines de chia à un bol de tranches d’orange peut vous rassasier tout en apportant à votre corps une multitude de micronutriments.

Cependant, il est important de faire attention à la qualité des fruits, des noix ou des fruits secs que vous choisissez. La plupart des fruits de saison en Inde ont tendance à avoir été cultivés à l’aide de pesticides, ce qui pose plusieurs risques pour la santé à long terme. D’autre part, les fruits et les noix biologiques ont tendance à conserver un maximum de bienfaits naturels et, par conséquent, à offrir des bienfaits optimaux pour la santé.

3. Laddoos sans sucre

Les laddoos sont l’une des meilleures collations que nous pouvons croquer. Le ghee, les fruits secs et la torréfaction lente font des recettes traditionnelles qui offrent des quantités infinies de santé, de confort et de force. Mais pour qu’ils restent une collation saine, il est important que le ghee utilisé soit baratté à la main, que les fruits secs soient riches en bienfaits innés et que les édulcorants utilisés soient les dattes, le jaggery et autres.

Selon vos préférences, vous pouvez fabriquer de tels laddoos à la maison en utilisant des ingrédients disponibles dans votre magasin bio de quartier, ou acheter auprès de marques qui arrivent sur les étagères de ces épiciers soucieux des ingrédients. .

4. Smoothies aux ingrédients pratiques

Un verre de smoothie est une collation facile à préparer qui est excellente des aliments réconfortants, surtout lorsque les saisons changent ou lorsque votre corps et votre esprit exigent plus d’endurance. Ajoutez simplement quelques ingrédients pratiques dans votre mixeur – des dattes, des fruits comme la pomme ou la banane, de l’avoine et une pincée de lait – pour concocter une collation rafraîchissante et réconfortante.

Pour tirer le meilleur parti de votre collation, assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier les produits emballés et transformés tels que l’avoine et le lait, proviennent de marques certifiées biologiques. Cela garantit que les articles ont été achetés et transformés de manière saine, sans utiliser de produits chimiques, de stéroïdes ou d’additifs qui altèrent la valeur nutritionnelle de l’avoine et du lait.

5. Makhanas rôtis

Les makhanas, ou graines de lotus, constituent une délicieuse collation à tout moment. Puisqu’ils sont armés de niveaux élevés de protéines, de vitamines et de minéraux, ils sont sains à consommer sans se soucier des calories.

Selon vos préférences, vous pouvez acheter des makhanas non transformés chez votre épicier, et les faire rôtir dans du ghee et des épices traditionnelles à la maison, ou acheter des makhanas rôtis de marques en qui vous avez confiance. Dans tous les cas, recherchez les makhanas de culture biologique pour une fibre optimale et, dans le cas des variétés aromatisées, un assaisonnement sans conservateurs ni additifs artificiels.

Pour résumer, il existe de nombreux avantages prouvés à choisir des collations saines plutôt que des options malsaines. Cependant, il est recommandé de surveiller la taille des portions pour vous assurer de ne pas en abuser, même s’il s’agit d’en-cas sains.