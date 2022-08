Ole Braunschweig a remporté le bronze à Rome. Photo : dpa/Ian Rutherford Rome 1896644263Le champion olympique Florian Wellbrock est retardé au Championnat d’Europe en, son colocataire Ole Braunschweig remporte la quatrième médaille allemande avec le bronze. Lorsque le champion olympique Florian Wellbrock a commencé les championnats d’Europe de natation avec un retard, son « meilleur ami » a volé la vedette au Foro Italico. Son colocataire Ole Braunschweig a sprinté vers le bronze dans une finale à couper le souffle sur 47 suis de retour et réalise « un petit rêve ». Le Berlinois a levé les poings alors qu’il 200 ,40 secondes par sept centièmes avaient remporté la bataille pour la troisième place. « Méga, je suis juste allé à plein régime », a-t-il dit 24-ans après le quatrième métal précieux pour l’équipe allemande à Rome, « Ça a marché. » Braunschweig partage non seulement la chambre de l’hôtel de l’équipe avec le double champion du monde Wellbrock, mais aussi l’attitude : « Je me pousse avec Flo, nous sommes le train hype. » La star allemande montera également sur le podium mardi est une fatalité pour Braunschweig : « Je dirais en meilleur ami : il décroche l’or. J’y crois fermement. » Wellbrock lui-même, d’autre part , n’ose pas encore évaluer lui-même la finale sur 800 m style libre. « Nous serons surpris si je peux nager pour les médailles », a déclaré le 24-ans après sa cinquième place dans la course: « Je verrai ce que le corps peut donner. » Il a toujours son déficit d’entraînement après la maladie corona après abandonner le 800 je ne suis pas encore rattrapé, mais il n’est pas seul: « Tout le monde est en quelque sorte un peu frappé. » Son club de Magdebourg collègue Lukas Märtens, dem lundi à la recherche du deuxième métal précieux EM comme le septième sur 63 J’ai manqué de force dans le style libre. « Les jambes se sont fermées, puis à un moment donné la tête a dit aussi : merde, d’une certaine manière ça ne marche plus », a rapporté le 20-ans qui 47 Heures après la fin de l’argent 200 j’ai « rêvé d’une médaille ». Maintenant, il parie sur le 100 m sur Mercredi. Seulement 47 Des centièmes ont séparé Angelina Köhler du premier métal précieux EM allemand sur 100 m papillon depuis l’argent de Franziska van Almsick 1993. « C’est amer », a déclaré le -ans après la quatrième place, « qui a un arrière-goût de renfermé. » Sept semaines après les championnats du monde à Budapest, où Wellbrock était le premier Allemand depuis 40 a remporté cinq médailles il y a des années, non seulement le champion olympique nage sur les gencives. « C’est une saison incroyablement longue, après la Coupe du monde, tout le monde est également fatigué mentalement », a-t-il rapporté, « un nombre incroyable de personnes étaient malades, que ce soit la grippe normale ou le corona. »

En finale il veut « s’amuser, être là ». Les Championnats d’Europe dans la poule record du monde du Foro Italico, où Paul Biedermann il y a des années, il a bouleversé le monde de la natation avec des moments fabuleux, il ne voulait pas non plus être éloigné de Corona, « Je n’ai jamais été ici. » Après deux médailles d’or, il doit le prouver une fois d’argent et deux médailles de bronze à Budapest de toute façon, rien de plus, « Je n’ai pas besoin d’en faire trop ici. »