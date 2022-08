Double direction à l'EM : la curieuse expérience des cyclistes allemands avec Ackermann et Bauhaus

Avec Pascal Ackermann et Phil Bauhaus sont sur Deux solides sprinteurs dans l’équipe allemande aux Championnats d’Europe dimanche. Cela recèle un potentiel de conflit. Pour qui roule ?

Dans le cyclisme, il est presque normal de nos jours de ne plus compter sur un seul coureur dans l’équipe – à moins que vous allez au Tour de France et avez Tadej Pogacar ou Jonas Vingaard dans votre équipe. Cependant, les autres équipes ont presque toujours deux candidats à la victoire dans la plupart des courses et des tournées. Il n’est donc pas surprenant à première vue que la Fédération des cyclistes allemands pour la course de vélo de route lors des Championnats d’Europe à domicile à Munich dimanche (du 10. Uhr/ARD et Eurosport) démarre la course avec une double avance nominale. Les deux sprinteurs Pascal Ackermann et Phil Bauhaus (Bocholt) devraient concourir pour l’or aux Championnats d’Europe dimanche après-midi. Mais ce n’est pas entièrement sans conflit.

Le Bauhaus et Ackermann ont récemment remporté le Pologne – Aller-retour une étape chacun. La structure de forme leur convient donc à tous les deux pour le Championnat d’Europe devant leur public. Et avec des pilotes comme Nils Politt ou John Degenkolb, ils ont d’excellents assistants à leurs côtés. Avec Alexander Krieger, l’un des meilleurs pilotes pour un sprint final sous le maillot allemand est également de la partie. Mais qui peut vraiment sprinter pour l’or à la fin ? Les deux – ils le savent – ne le seront pas.

« Nous avons 207 Des kilomètres de temps pour parler de ce qu’il faut faire dans la course pourrait et qui sent comment », a déclaré Ackermann avant la course. « Nous allons certainement nous mettre d’accord sur la façon dont nous allons le faire et parier sur la meilleure carte. » Sentiment d’intestin, forme le jour – tout cela devrait être décisif dimanche. C’est pourquoi le Bauhaus a souligné: « Nous ne pouvons que nous battre pour la victoire en équipe. Nous nous ressaisissons. »

« Il est clair qu’ils doivent vraiment trouver les pilotes eux-mêmes. Car contrairement aux courses du World Tour pendant la saison, les participants actifs ne sont pas autorisés à communiquer avec les directeurs sportifs dans les véhicules d’assistance, il y a n’y a pas de connexion radio.Par pure expérience, Ackermann devrait avoir les meilleures chances.Il a déjà terminé deux fois troisième aux Championnats d’Europe de course sur route, tandis que Bauhaus pour la première fois sous le maillot national avec le Adler sera là.