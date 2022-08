Discussions autour de la piste : Une lourde chute éclipse les Championnats d'Europe de cyclisme sur piste – Le champion du monde Paternoster longtemps soigné

Mise à jour Munich 368421052632Une lourde chute a éclipsé le championnat de cyclisme sur piste. Dans la course à élimination, plusieurs coureurs sont tombés et ont dû être soignés pendant longtemps. C’était particulièrement mauvais pour le champion du monde. Il y a déjà eu des discussions sur le train.

Il y a eu une forte détonation et plusieurs cavaliers sont tombés au sol. Une lourde chute dans la course à élimination féminine a éclipsé les Championnats d’Europe de cyclisme sur piste samedi soir. Plusieurs pilotes ont dû être soignés sur la piste. La championne du monde Letizia Paternoster d’Italie a été la plus durement touchée. Elle a dû être soignée par des ambulanciers et a reçu une minerve. La course a été arrêtée entre-temps.

Les assistants ont été rapidement sur le piste, a pris soin des pilotes tombés et les a protégés des yeux des spectateurs avec des bâches vertes. Ils ont réagi calmement et sont restés silencieux pendant tout le temps où les athlètes étaient allongés au sol. Les applaudissements furent vifs lorsqu’il fallut sortir du vélodrome le paternoster – fixé sur un brancard. Il n’y a pas de diagnostic pour le moment. Elle a été emmenée à l’hôpital. Selon les informations de RP, elle a subi une commotion cérébrale et une blessure à l’épaule. Tout le reste doit maintenant être clarifié par une enquête.

Ce n’était pas la première chute samedi soir. Peu de temps avant cela, les pilotes féminines ont chuté dans cette compétition. Dans une course de sprint féminine, une Française a également crevé son pneu arrière. Elle a évité de justesse une autre chute violente et a montré une grande maîtrise de son vélo.

Le train de Munich a été critiqué à plusieurs reprises ces derniers jours. Parce qu’ils sont 200 mètres 50 mètres plus courts que les pistes habituellement parcourues, surtout dans les courbes plus fortes pressions sur les conducteurs. Après son voyage vers l’argent dans la poursuite individuelle, Lisa Brennauer a déclaré à notre équipe éditoriale que « la pression dans les virages était énorme » et que « les forces auraient un plus grand effet ». Pauline Grabosch, qui a remporté l’or au sprint par équipe vendredi, a également eu des mots critiques pour nos rédacteurs. « La différence de pression est grande par rapport aux bandes plus longues. C’est plus difficile de garder la ligne. Vous avez la pensée dans votre tête que c’est plus dangereux », a déclaré l’athlète qui venait de déménager à Cottbus.

Kristina Vogel, l’ancienne sprinteuse de classe mondiale, qui se trouve en fauteuil roulant après un grave accident, a vu le principal coupable après la chute samedi soir mais pas forcément avec la piste. « Les chutes ne sont pas rares dans notre sport. Cette situation aurait existé sur n’importe quelle autre piste », a-t-elle déclaré au RP. Néanmoins : « La piste ici à Munich ne pardonne aucune erreur. Si vous devez braquer, vous n’avez aucune prise sur la roue arrière », a-t-elle expliqué. La chute qui s’est produite juste derrière elle dans la position de commentateur a également été un « flashback » pour elle. Pour la première fois, elle a vu comment un conducteur devait être traité comme elle l’a fait lorsqu’elle est tombée. Cependant, Vogel a félicité les organisateurs, qui ont été là rapidement et ont bien maîtrisé la situation.