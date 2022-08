DIDM – une société de formation en marketing numérique en croissance rapide

L’industrie de l’éducation, en particulier l’industrie de la formation au marketing numérique, est à un niveau record, par conséquent la fiabilité des nouveaux établissements d’enseignement est devenue discutable. Dans le domaine du marketing digital, c’est encore plus fréquent. En conclusion, le marketing numérique a été qualifié de l’une des compétences les plus exigeantes au monde par de nombreux experts. Vous devez certainement le maîtriser pour progresser dans votre carrière. Le cours de marketing numérique de DIDM va certainement vous aider à devenir un expert en marketing numérique et à prospérer dans votre carrière.

Au milieu de toutes ces confusions, il y a une entreprise – Delhi Institute of Digital Marketing (DIDM), qui a maintenu sa cohérence et sa stabilité dans l’industrie et a en fait montré une croissance immense après la période de verrouillage à travers l’Inde et à l’étranger.

DIDM a été lancé en 2015 et au cours des 7 dernières années, DIDM a certifié des dizaines de milliers de spécialistes du marketing numérique, remplissant sa mission de combler la pénurie de spécialistes du marketing numérique compétents. Étant donné que DIDM est actuellement la meilleure entreprise de formation en marketing numérique à Delhi et l’une des meilleures institutions de marketing numérique en Inde, elle envisage d’être considérée comme le leader mondial du secteur de l’éducation au marketing numérique.

DIDM propose principalement trois cours de marketing numérique: Cours de Master en marketing numérique, Cours avancé de marketing numérique et Cours professionnel de marketing numérique. Leur cours de maîtrise en marketing numérique est le plus exigeant. Les étudiants qui choisissent de s’inscrire à ce cours reçoivent une formation en classe avec des études basées sur des outils, suivies de deux mois de formation pratique à bord. Dans le cadre de la formation d’intégration, les étudiants appliquent leurs compétences pratiquement sous la supervision d’un mentor qualifié.

DIDM est actuellement opérationnel à Delhi NCR à Satya Niketan, DIDM Dwarka, DIDM Noida, DIDM Kalkaji , DIDM Gurgaon, DIDM Pitampura, DIDM Preet Vihar et sa nouvelle succursale à Delhi est DIDM Rajouri Garden. En dehors de Delhi, ils sont présents à Andheri East (Mumbai), Jaipur, Srinagar (J&K) et Meerut. De plus, l’équipe se prépare à ouvrir des centres de formation à l’étranger pour faire passer le DIDM au niveau supérieur. Ils se préparent à desservir le marché international d’ici la fin de 2022.

DIDM a reçu plusieurs prix réputés au cours des dernières années pour ses performances exceptionnelles. Quelques-uns d’entre eux sont:

1) De l’ASSOCHAM et du ministère des MPME – Prix des pratiques commerciales équitables, 2022