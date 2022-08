devant-1878-spectateurs-:-le-kfc-uerdingen-continue-avec-une-table-rase

Le KFC Uerdingen a également remporté son troisième match dans la ligue de football de l’Oberliga du Bas-Rhin et est maintenant le seul leader avec neuf points. Devant 94 spectateurs sur le chantier de Grotenburg, qui n’a pas été complètement vendu cette fois, la sélection de l’entraîneur-chef Alexander Voigt a remporté contre l’association de jeu Schonnebeck avec 2:1 (2:0). À des températures bien supérieures à degrés était la victoire de KFC méritée à la fin en raison de la plus grande proportion du jeu et des chances de marquer, mais après que les invités aient marqué dans le 26. minute ne tient qu’à un fil. Les Uerdinger ont joué une bonne première mi-temps, sont passés en mode administration après la pause et se sont ainsi mis en danger face à un adversaire guindé.

Comme prévu, l’entraîneur Voigt a envoyé sur le terrain la même équipe que mercredi à Sonsbeck, à l’exception de Maik Odenthal, pour qui, comme annoncé, l’entraîneur adjoint Levani Kenya était titulaire. XI-Succès. Les invités ont dû se passer du capitaine suspendu Georgios Ketsatis et du gardien blessé Lukas Lingk. Le buteur Marvin Studtrucker a également été incapable de jouer en raison d’une blessure à l’aine. Mais Louis Jozek était là. C’est le petit-fils de l’ancien buteur de Schalke, Klaus Fischer.

Le KFC est venu tout aussi bien dans le jeu. La première attaque a amené l’avance. Pascal Talarski a envoyé Alex Lipinski sur la route avec une belle passe. L’année- l’ancien attaquant de gauche, le gardien invité Philipp Sprenger n’a aucune chance de se défendre d’un tir bas. Les Uerdingers ont d’abord maintenu la pression, mais n’ont pas eu d’occasions franches de marquer.

Après 15 Minutes aplaties le jeu. Le KFC a souvent agi trop lentement et trop maladroitement. Cependant, les invités venaient rarement à l’Uerdinger Tor. Pendant la pause alcoolisée, l’entraîneur Voigt a demandé à son équipe de courir davantage. Cependant, sa demande n’a pas été entendue dans un premier temps. Le deuxième but est venu à peine six minutes avant la pause. Shun Terada a capté une passe de l’agile Kenya à douze mètres du but. Le buteur a d’abord échoué sur le gardien invité, mais a ensuite suivi et fait basculer le ballon devant le gardien de but pour prendre une avance de 2-0 à la pause. C’était le deuxième but japonais de la saison.

Au début de la seconde mi-temps, KFC Ryo Iwata a aligné pour le Beric battu. Quiconque avait espéré que le KFC ramènerait désormais la victoire à la maison en toute sécurité a été déçu. Le match était disgracieux, les fautes s’accumulaient des deux côtés. Schonnebeck avait maintenant des occasions de marquer.

Parce que le KFC a contre-attaqué via Talarski après un peu plus d’une heure, Terada et le Kenya n’ont pas joué proprement et ont donc raté la décision préliminaire, les Uerdingers sont entrés dans le 26. toujours en danger. Une passe plate de la gauche a été utilisée par Kevin Kehrmann de Schonnebeck pour marquer. Le gardien du KFC Robin Udegbe, qui avait empêché le but plusieurs fois auparavant, était impuissant. Au KFC, Maximillian Funk et Maik Odenthal étaient dans le match pour Kai Evers et Kenya.