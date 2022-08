des-crues-soudaines-en-afghanistan-font-10-morts-et-endommagent-plusieurs-maisons

Kaboul : Au moins 10 personnes ont perdu la vie et des dizaines de maisons ont été détruites lors d’une crue soudaine dans la province afghane de Logar.

De fortes pluies, qui ont déclenché des inondations, ont tué 10 des personnes et emporté ou gravement endommagé des dizaines de maisons dans plusieurs villages de Khushi district de la province de Logar samedi après-midi, a rapporté dimanche l’agence de presse publique Bakhtar.

L’inondation a également détruit des centaines d’hectares de terres agricoles dans le district et ses environs, a rapporté l’agence de presse Xinhua citant l’agence de presse Bakhtar. Plus de 200 personnes, selon les responsables, ont été tuées à cause des pluies torrentielles et des inondations en 10 hors du pays déchiré par la guerre. 20 provinces au cours des deux derniers mois.