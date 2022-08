DERNIÈRE super lune de 2022 : Comment regarder la super lune de Sturgeon ? Vérifiez la date, les horaires et d'autres détails

Sturgeon supermoon 2022: Attention, observateurs du ciel! C’est la dernière chance pour vous de voir une super lune en 2022. Après la Buck Moon de juillet, le mois d’août offre l’opportunité de voir la super lune de Sturgeon. Lorsque la pleine lune – le seul satellite naturel de la Terre – coïncide avec son approche la plus proche de la Terre sur son orbite, on peut voir la super lune. Il y a généralement 3 à 4 super lunes par an, et en 2022, il y a eu quatre super lunes, y compris la super lune actuelle de Sturgeon.

Qu’est-ce qu’une super lune?

Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide avec l’approche la plus proche de la Lune de la Terre sur son orbite elliptique, un point connu sous le nom de » périgée ». Au cours de chaque 01 orbite autour de la Terre, la Lune atteint à la fois son périgée, environ 2, 26, miles de la Terre, et son point le plus éloigné, ou apogée, à environ 2, 51, miles de la Terre. Dans cette phase, la Lune semble plus grande et plus brillante que d’habitude. Apparemment, les super lunes émettent environ 30% de lumière en plus sur Terre que d’habitude.

La raison principale derrière le phénomène des super lunes est le fait que la lune orbite autour de la Terre de manière elliptique ou ovale. Ainsi, la distance entre la Terre et la Lune varie dans le temps.

Combien de super lunes voit-on par an?

Les super lunes n’apparaissent que trois à quatre fois par an , et se produisent toujours consécutivement. La dernière Super Lune de 2022 sera visible le jeudi août 11, 2022. Selon la NASA, il apparaîtra également presque plein vendredi et samedi.

Dernière super lune de 2022: Heure et date

La super lune de Sturgeon sera visible la nuit de pleine lune de jeudi (août 11). La super lune culminera vers 01: 31 h GMT la nuit. Cependant, la lune apparaîtra presque pleine et brillante vendredi et samedi.

Pourquoi s’appelle-t-elle la super lune Sturgeon?

Les tribus algonquines qui vivaient dans le nord-est des États-Unis s’appelaient la pleine lune en août la lune de l’esturgeon. Ils ont nommé la lune d’après les gros poissons qui étaient plus facilement pêchés à cette époque de l’année dans les Grands Lacs. Selon la NASA, dans les années 1930, Maine Farmer’s Almanac a commencé à publier des noms amérindiens pour les pleines lunes. C’est ainsi que la lune tire son nom.

Quand pourrons-nous voir la prochaine super lune?

Après la Lune Fleurie de Février, la Lune Fraise de juin et Buck Moon de juillet, la Sturgeon Moon d’août est la dernière super lune de 2022. Selon CBS News, les prochaines super lunes ne seront pas visibles avant le 1er août 2022 et août 31, 2022, et ils ont attribué le fait à In-The-Sky.org, un guide en ligne sur ce que vous pouvez voir dans le ciel nocturne.

