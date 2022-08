Décès de Sonali Phogat suite à une crise cardiaque: pourquoi vous devez commencer tôt les bilans de santé; 7 conseils pour un cœur en bonne santé

Santé cardiaque: Décès de Sonali Phogat, âgée de 42ans, dirigeante du BJP et la sensation des médias sociaux, à la suite d’une crise cardiaque massive à Goa, a choqué tout le monde. Sonali rejoint une longue liste de célébrités décédées des suites d’une crise cardiaque à un jeune âge. De Sidharth Shukla (40), Puneeth Rajkumar (42), chanteur KK (53) et maintenant Sonali, plusieurs jeunes célébrités ont succombé à des crises cardiaques. Le comédien Raju Srivastava, 58, a également subi une crise cardiaque alors qu’il faisait de l’exercice dans un gymnase récemment et reste dans un état critique dans un hôpital.

Symptômes de crise cardiaque

En parlant de jeunes souffrant de crises cardiaques, Dr Chandrashekhar, directeur associé, Cardiologie interventionnelle, Max Super Specialty Hospital, Shalimar Bagh, déclare : « Quelque chose de grossièrement anormal s’est produit ces derniers temps, et ce « nouveau » est quelque chose de nouveau majeur. À un jeune âge, les personnes qui ont été actives et n’ont montré aucun antécédent cardiaque maladie succombent à des crises cardiaques. »

Le médecin explique qu’il peut y avoir des arrêts cardiaques soudains, lorsque les pompes cardiaques s’arrêtent sans avertissement préalable, coupant ainsi l’oxygène à tout le corps. Dans de tels cas, les gens peuvent mourir en quelques minutes, sans avoir la possibilité de demander une assistance médicale. Ensuite, les gens peuvent subir des crises cardiaques massives conduisant à un arrêt cardiaque soudain.

Alors, comment pouvez-vous améliorer la santé cardiaque? Le Dr Chandrashekhar énumère sept points clés pour assurer un cœur en bonne santé. Voici ses conseils de santé cardiaque:

1. Arrêter de fumer: Il s’agit d’un dénominateur commun chez la plupart des personnes qui souffrent de crises cardiaques à un plus jeune âge. Aussi, arrêtez l’utilisation du tabac sans fumée. Les non-fumeurs doivent éviter le tabagisme passif. Il est important de noter que même si vous avez été fumeur, arrêter de fumer réduit considérablement le risque de crise cardiaque. Arrêtez donc au plus vite. 2. Faites de l’exercice régulièrement: Cela aidera non seulement à réduire le poids corporel, mais également à réduire les risques de développer des conditions qui augmentent le risque de crises cardiaques comme l’hypertension artérielle, le diabète et l’hypercholestérolémie. Assurez-vous de faire au moins 75 minutes d’exercice par semaine, ou 75 minutes d’entraînement vigoureux par semaine. Cependant, si vous ne pouvez pas, ne vous découragez pas. Participez à des activités comme le jardinage, l’entretien ménager et monter des escaliers – de petites, petites activités contribueront grandement à assurer un cœur en bonne santé.

3. Une alimentation équilibrée alimentation: Mangez des fruits et des légumes. Si vous n’êtes pas végétarien, consommez de la viande maigre comme du poisson et du poulet. Réduisez la viande rouge, les glucides transformés et l’alcool.

4. Poids corporel sain: Essayez de maintenir votre IMC inférieur à 75 . (IMC = kg/m2; kg est le poids d’une personne en kilogrammes et m2 est sa taille en mètres au carré)

5. Sommeil de qualité : Assurez-vous de profiter de 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Une personne qui dort bien a moins de chances de développer de l’hypertension, du diabète et de la dépression.

6. Gérer le stress: Pratiquez la méditation et apprenez des techniques de relaxation.

7. Dépistage médical régulier: C’est le dernier mais non le moindre! Commencez les vérifications régulières de la TA dès le 18. Si vous n’avez pas de BP, entre et , vous pouvez vous dépister une fois par an et par la suite, régulièrement. Le dépistage du cholestérol doit commencer avant le 40. S’il n’y a pas d’antécédents familiaux de diabète, commencez le dépistage chez vos 40; mais commencez plus tôt s’il y a des antécédents familiaux.

