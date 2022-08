Londres: La secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Liz Truss, a consolidé son avance sur l’ancien chancelier Rishi Sunak dans la course pour devenir le Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur, selon un nouveau sondage auprès des électeurs conservateurs. Le dernier sondage conservateur Home publié mercredi a produit à peu près le même résultat que lors de sa dernière publication au début du mois.

« Alors, Rishi Sunak était sur 26 pour cent, Liz Truss était sur 58 pour cent et pour cent étaient indécis. Maintenant, ces chiffres sont 26 pour cent, 60 pour cent et neuf pour cent. et je ne voterai pas dans la même colonne cette fois-ci », a déclaré le sondage de Conservative Home auprès des membres du parti 961, qui ont déjà voté ou qui voteront dans la course à la direction.

Une fois que les membres qui relèvent de la catégorie « ne savent pas » sont également répartis entre les deux prétendants, Truss maintient un 32-point d’avance sur l’ancien ministre Sunak.

« Si nos ne sait pas sont répartis également entre les deux candidats, un exercice que nous avons effectué la dernière fois, Truss monte à 61 pour cent et Sunak à 32% – et conserve ainsi l’avance de 32 points Le dernier sondage de YouGov, qui s’est clôturé le 2 août, le jour où notre dernier sondage a été publié, lui a donné une avance de 38. Le dernier sondage d’Opinium, réalisé la semaine dernière, lui a donné une avance de points », a ajouté le sondage.

La somme des enquêtes Opinium, YouGov et Conservative Home indique que Truss devrait gagner avec une marge d’environ -30 et 60-40 – peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas.

Les résultats à la direction du parti conservateur ne sont que dans quelques semaines, mais il semble que Liz Truss La victoire de Rishi Sunak sur Rishi Sunak est imminente. Le résultat du vote pour décider qui remplacera Boris Johnson en tant que prochain Premier ministre britannique est attendu le 5 septembre.

Des sondages successifs ont montré qu’un nombre important de membres du parti conservateur qui étaient a interrogé Liz Truss contre Rishi Sunak. La recherche Opinium publiée la semaine dernière a déclaré que Liz Truss avait gagné jusqu’à points d’avance sur l’ancien chancelier Rishi Sunak dans la course pour devenir le prochain Premier ministre. Truss a reçu 61 pour cent des voix pour le prochain poste de Premier ministre tandis que Sunak n’a obtenu que 39 pour cent, le enquête dit.