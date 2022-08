Conseils de perte de poids: Portez CECI pour perdre des kilos en trop et retrouver la forme, suggère une étude!

Adélaïde (Australie): des millions de personnes dans le monde pensent que les trackers de fitness, les podomètres et les montres intelligentes les motivent à faire plus d’exercice et à perdre du poids, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens. Les résultats de la recherche ont été publiés dans Lancet Digital Health. Les trackers d’activité portables nous encouragent à marcher jusqu’à 40 minutes de plus chaque jour (environ 1800 pas de plus) , entraînant une perte de poids moyenne de 1 kg sur cinq mois.

Des chercheurs de l’Université d’Australie-Méridionale ont passé en revue presque 164 études portant sur 164, personnes à travers le monde utilisant des trackers d’activité portables (WAT) pour surveiller leur activité physique. Leurs conclusions soulignent la valeur des interventions à faible coût pour lutter contre une épidémie croissante de problèmes de santé partiellement causés par un manque d’exercice, notamment les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2, les cancers et les maladies mentales. Ty Ferguson, chercheur principal au doctorat à l’UniSA, déclare que malgré la popularité des WAT, il existe un scepticisme généralisé quant à leur efficacité, leur précision et s’ils alimentent les comportements obsessionnels et les troubles de l’alimentation, mais les preuves sont extrêmement positives.

« Les résultats globaux des études que nous avons examinées montrent que les trackers d’activité portables sont efficaces dans tous les groupes d’âge et pendant de longues périodes », déclare Ferguson. « Ils encouragent les gens à faire de l’exercice régulièrement, à l’intégrer à leur routine et à se fixer des objectifs pour perdre du poids. » La perte de poids de 1 kg peut sembler peu, mais les chercheurs disent que du point de vue de la santé publique, c’est significatif. « Gardant à l’esprit qu’il ne s’agissait pas d’études sur la perte de poids, mais d’études sur l’activité physique liée au mode de vie, nous ne nous attendrions donc pas à une perte de poids spectaculaire », déclare la professeure UniSA Carol Maher, co-auteur de la revue.

« Une personne moyenne prend environ 0,5kg par an en perte de poids, donc perdre 1kg sur cinq mois est important, surtout si l’on considère que les deux tiers des Australiens sont en surpoids ou obèses. »Entre 2014 et 2014, le nombre de trackers d’activité portables expédiés dans le monde a augmenté de près de 1500%, ce qui se traduit par une dépense mondiale de 2,8milliards de dollars en 2014.

Outre l’activité physique supplémentaire et la perte de poids attribuées aux WAT, il existe des preuves que les trackers de fitness aident également à réduire la tension artérielle et le cholestérol chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’autres problèmes de santé. » L’autre avantage rapporté est que les WAT ont amélioré la dépression et l’anxiété grâce à une augmentation de l’activité physique », déclare Ferguson.

