Compact Premier League: Gündogan marque pour ManCity – nouvelle faillite pour ManUnited

Déjà après le 2-0 de Kevin De Bruyne (31.) Tous les doutes sur la deuxième victoire de la saison ont été pratiquement éliminés. Phil Foden (31.) suivi, Jefferson Lerma (79.) a marqué un but contre son camp.

En revanche, les champions du record de Manchester United ont le rouge après le 0:4 (0: 4) au FC Brentford Lantern du bas du tableau à l’intérieur. Josh Dasilva (10. ), Mathias Jensen (10 .), Ben Mee (31. ) et Bryan Mbeumo (35.) ont tiré sur outsider à la victoire. ManUnited a commencé avec le quintuple footballeur mondial Cristiano Ronaldo et l’ex-Dortmunder Jadon Sancho dans la formation de départ. Le premier jour, United a perdu 2-1 à Old Trafford contre Brighton & Hove Albion contre un doublé de Pascal Gross.

Arsenal, en revanche, a un bilan parfait, dont deux buts de l’attaquant vedette de Man City, Gabriel Jesus: Le Brésilien a marqué lors de la victoire 4-2 (2-0) contre Leicester City dans le 19. et 35. Minute.

Le duel entre deux managers d’équipe qui ont façonné la ligue en tant que joueurs pendant des années , Steven Gerrard (Aston Villa) s’est imposé face à Frank Lampard (Everton FC) 2-1 (1-0). Thomas Tuchel n’est défié avec Chelsea que contre Tottenham Hotspur dimanche, Jürgen Klopp espère la première victoire de la saison avec Liverpool en fin de journée face à Crystal Palace lundi.