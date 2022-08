comment-le-mouvement-satvik-apporte-un-changement-naturel-dans-le-mode-de-vie-des-gens

Sommes-nous connectés à la nature ? De quelque manière que ce soit? Nous gardons nos vies à l’intérieur des bâtiments en béton. Nous nous soucions de la nature et, par conséquent, nous sommes privés de ses avantages. En conséquence, il existe des maladies mortelles comme le diabète, l’hypertension, la thyroïde et le SOPK/SOPK (uniquement chez les femmes), resserrant progressivement leur emprise sur la population humaine. Cela ressemble à une grave punition et à une souffrance à vie, mais les patients engagés dans un changement de mentalité signalent un répit et même une absence de maladie en suivant un mode de vie satvique et des habitudes alimentaires.

Satvic Movement, une plate-forme d’éducation à la santé holistique, est un précurseur pour aider et guider les gens à réduire leurs souffrances grâce à des mesures satvic et des changements de mode de vie. Depuis août 2017 en tant que mouvement de santé holistique, la plate-forme a transformé la vie de millions de personnes en sensibilisant et en éduquant les gens sur les avantages durables d’un état d’esprit satvique.

« Le style de vie satvique est un cadeau de nos ancêtres et de nos gourous. Il nous apprend à vivre une vie simple et sans maladie. Il comprend des aliments naturels et sains, après une cure naturelle, ayant un horaire sain, tout comme nos arrière-grands-pères l’avaient », déclare Subah Saraf, cofondateur du mouvement Satvic.

La vision est de guider les personnes qui cherchent à développer des sensibilités satvic et motiver les autres à renouer la nature. Il se connecte avec la communauté par le biais d’interactions et d’ateliers réguliers en personne et d’une présence active sur les réseaux sociaux via des plateformes sociales de premier plan. Actuellement, il compte environ 4.12 millions d’abonnés sur Youtube, 452k followers sur Instagram, et