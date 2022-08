Combat d'argent et d'eau EM: le grimpeur Meul célèbre la « grande fête »

Le chaudron chaud de Munich a libéré tous les réserves de puissance de l’athlète de la section DAV Rhénanie-Cologne dimanche. Maintes et maintes fois, Meul utilisait ses dernières forces pour se relever du bout des doigts et se balançait parfois à l’envers sur le mur escarpé. Au total, le grimpeur effronté a gravi deux des quatre voies jusqu’au sommet, la plus haute prise sur le mur de 4,5 mètres de haut. Seule l’athlète d’exception Janja Garnbret, qui avait déjà décroché l’or en tête la veille, a encore fait mieux.

Pour le DAV, la médaille d’argent de Meul est le seul succès à ce jour aux Championnats d’Europe, après qu’Alexander Megos à la cinquième place et Yannick Flohé à la sixième place aient également raté le podium en tête.

Après deux médailles d’argent en Coupe du monde, les attentes de Meul étaient élevées. Et pourtant, le Rhénan s’est rendu à Munich avec un peu d’incertitude. Une infection corona a ralenti l’Allemande début juillet et l’a empêchée d’une préparation optimale. A quelques jours seulement du début des Championnats d’Europe, l’étudiante en travail social à temps partiel a pu retrouver ses bonnes sensations sur le mur.

Meul aime son sport comme personne d’autre. À l’âge de sept ans, elle s’est accrochée pour la première fois à un mur d’escalade et à l’âge de dix ans, elle a participé à sa première coupe pour enfants. Peu de temps après, les aspirations professionnelles étaient claires. « Quand j’avais onze ans, j’ai écrit un essai en anglais disant que je voulais devenir grimpeur professionnel », a rapporté le -ans. Dix ans plus tard, Meul est plus que ça. » Que je peux déjà remplir ça avec 21, c’est un rêve », a-t-elle dit.

« Il faut que ça se fête », a exigé l’entraîneur national Ingo Filzwieser. Meul participera-t-il ? « Je veux vraiment juste aller au lit et me coucher tôt », a-t-elle dit épuisée.