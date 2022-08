Championnats d’Europe : Les gagnants et les perdants après le premier week-end du Championnat d’Europe

24 Photos Ces athlètes allemands débutent à Munich Photo : AP/Florian Schroetter

Le rendement des médailles des gymnastes a été dominé par les cyclistes sur piste. Après les deux premières journées de compétition à Munich, l’équipe allemande a enregistré à elle seule cinq médailles d’or. Il y avait aussi trois médailles d’argent.

Les sprinteurs et pilotes de poursuite allemands ont commencé comme favoris. Et Lisa Brennauer, Emma Hinze, Mieke Kröger and Co. n’ont pas déçu. Néanmoins, le succès contre l’élite européenne du cyclisme sur piste est plus qu’un succès de prestige, car il montre le bon travail continu dans ce domaine. Plus surprenante fut la victoire de Nicolas Heinrich dans la poursuite simple.

les triathlètes appartenaient également avec deux médailles d’argent aux vainqueurs des premiers jours. Ses courses dans le parc olympique ont attiré la foule. 18 . 13 est venu sur le parcours et a créé une ambiance de fête.

Les grimpeurs également prévue pour celle de la Place du Roi. Le jeune sport a inspiré le public. Les jeunes en particulier devraient être attirés par les compétitions i Lead, Bouldering et Speed ​​​​. Ils l’ont fait. Mais il y avait aussi des centaines d’amateurs de millésimes beaucoup plus anciens. Cela fait clairement du sport l’un des vainqueurs de ces Championnats d’Europe à Munich. Tout comme le BMX qui s’est déroulé sur l’Olympiaberg. Devant une toile de fond impressionnante, les acrobates cyclistes ont non seulement fourni de superbes opportunités de photos, mais également un énorme événement pour les spectateurs, qui se sont rassemblés par centaines sur l’Olympiaberg pour regarder les figures et les sauts.

Les perdants

A part ceux qui avaient prophétisé avant les Championnats d’Europe que l’épreuve multisport n’inspirerait pas assez de monde, il y a étaient au premier Jours des Championnats d’Europe pas beaucoup de perdants. D’un point de vue allemand, cependant, vous devez inclure l’Association allemande d’aviron. Et pas seulement à cause des critiques acerbes d’un rameur Oliver Zeidler envers les officiels de l’association. Ni Zeidler, qui espérait l’or, ni le huit à l’aviron n’ont pu remporter de médaille – les deux bateaux étaient en fait des garants fiables de métaux précieux. Seuls Alexandra Föster et les para-avirons ont remporté des médailles. Pas de titre, une médaille d’argent, deux de bronze dans le bilan EM – ce n’est pas suffisant pour l’Association allemande d’aviron, même dans une saison post-olympique avec de nombreux changements.